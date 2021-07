Kita-Erweiterungsbau schreitet voran

Druffel (gl) - Die Arbeiten am Erweiterungsbau für den katholischen Kindergarten St. Gabriel in Druffel gehen mit großen Schritten voran. Wie die Stadt mitteilt, ist die Fassade bereits fertiggestellt. Derzeit laufen demnach die Maßnahmen für den Regenwasserkanal und für den Innenausbau.

Der Inbetriebnahme im September stehe nach jetzigem Stand somit nichts im Weg, heißt es weiter. Bekanntlich sollen in Druffel künftig in zwei anstatt wie bisher in einer Gruppe Kinder betreut werden. Während sich die Kapazität verdoppelt, wird die Fläche sogar fast verdreifacht. Denn neben den erforderlichen Gruppen-, Neben- und Personalräumen mit Küche und Sanitäranlagen kommt nun auch ein Mehrzweckraum für Gymnastik und Turnen dazu. Den gab es in dieser Kita bisher nicht, er wird nun aber erforderlich. Dort wird in den kommenden Wochen eine Schwingbodenkonstruktion eingebaut. Momentan werden Lüftungsanlage, Elektrik und Sanitäranlagen installiert. Fußböden und Wandverkleidung folgen. „Wir haben noch viel vor uns, aber wir liegen im geplanten Zeitrahmen“, sagt Projektleiter Marcus Hertel von der städtischen Hochbauabteilung. Vom Neubau zum Bestandsgebäude wurde ein Durchbruch gemacht, der später kaum mehr auffällt. Der Haupteingang wird nun in den Neubau verlegt.

Nach der Sommerpause werden die Kindergartenkinder in den Neubau einziehen und somit den Altbau neben dem Bürgerhaus freimachen. Denn dann wird man auch in den jetzigen Bestandsbau eingreifen und neue Wände ziehen müssen, so die Planungen der Hochbauabteilung. Der bereits bestehende Gruppennebenbau im Bestandsgebäude muss zum Beispiel um einen halben Meter angehoben werden, um dort – wie nun im Neubau – Barrierefreiheit herzustellen. Das bedeutet indessen auch, dass dort das Dach erhöht und erneuert werden muss, was einen nicht unerheblichen Aufwand mit sich bringt. Wenn der Altbau fertig saniert ist, kann auch die neue zweite Gruppe in der Kita St. Gabriel ihren Betrieb aufnehmen. Trägerin der Kindertageseinrichtung ist die katholische Kirche im Erzbistum Paderborn. Bauherrin ist jedoch die Stadt Rietberg, die dazu beitragen will, dass der große Bedarf an zusätzlichen Kindergartenplätzen schnell behoben wird. Der Rat hat für den Anbau 1,25 Millionen Euro bereitgestellt.