Kita Mastholte-Süd heißt nun St. Magdalena

Rietberg-Mastholte (gl) - 51 Jahre lang hieß die Kita an der Eichendorffstraße schlicht „Mastholte-Süd“. Im Zuge der Rezertifizierung als Familienpastoraler Ort hatte sich Leitung Katja Dammhorst zusammen mit ihrem Team indessen überlegt, dass es doch schön wäre, wenn die katholische Einrichtung einen Namen trägt, der die wertvolle religiöse Arbeit auch nach außen widerspiegelt. Gesagt, getan: Gemeinsam entschied man sich für „St. Magdalena“. Jüngst ist dies im Rahmen eines kleinen internen Fests gefeiert und die Einrichtung unter das Patronat der Heiligen Magdalena gestellt worden.

„Wir freuen uns, dass wir eine Heilige gefunden haben, deren Lebensphilosophie zu uns passt“, sagt Katja Dammhorst. Nächstenliebe, jedes Kind und jedes Elternteil mitnehmen und einbinden, Schöpfung schätzen und wahren sowie kein übermäßiges Konsumverhalten lebe das Team schließlich tagtäglich – und genau das habe auch Magdalena von Canossa getan. „Zeit ihres Lebens hat sie bescheiden gelebt und stand für den Dreiklang Bildung-Erziehung-Betreuung ein“, heißt es in der Mitteilung der Einrichtung. Sie setzte sich demnach für verwaiste Kinder ein, bot ihnen ein Zuhause, Essen und Bildung. Am 10. April 1835 verstarb sie. Es ist der Gedenktag der Heiligen, und so war es für alle ein glücklicher Zufall, dass die Namensänderung genau an diesem Datum stattfinden konnte.

Im Wortgottesdienst, den Pfarrer Andreas Zander in der Jakobuskirche feierte, ging er allgemein auf das Thema Heilige ein. Zuvor hatte Erzieherin Aggi Sonntag mithilfe der Kirchenmaus-Handpuppe erzählt, wer Magdalena war. Detlef Müller, Geschäftsführer des Trägers gemeinnützige Kita GmbH, überreichte dem Team einen Gutschein für eine geschnitzte Figur der Heiligen Magdalena, die er in Südtirol anfertigen lässt. So gab es zunächst nur ein großes Bild der Skulptur, bis diese fertig ist. „Ich finde es schön und wichtig, wenn die Namenspatronin im Foyer der Einrichtung steht und die Kinder sie tagtäglich begrüßen können“, erklärte er den Hintergrund des Geschenks. In der Kita wurde anschließend gefeiert und es gab leckere Magdalenas, also kleine spanische Muffins. Die Mädchen und Jungen konnten sich kreativ beschäftigen beim Tonmodellieren und Basteln. In der Turnhalle wurden Kunstwerke der Steppkes rund um das Thema Heilige präsentiert.