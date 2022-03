Kommentar: Genug Platz für beide Angebote

Rietberg (gl) - So etwas nennt man wohl ein Luxusproblem: Da wird befürchtet, dass ein Hilfsangebot für Geringverdiener zu einem Verdrängungswettbewerb führen könnte, weil es schon ein vielfältiges und weit vernetztes Hilfsangebot in der Emskommune gibt. So geschehen im Sozialausschuss der Stadt Rietberg, als es um die Idee eines Second-Hand-Kaufhauses ging, das vom Rheda-Wiedenbrücker Verein Pro Arbeit betrieben werden könnte.

Konferenzen leisten gute und wichtige Arbeit

Keine Frage: Die heimischen Caritas-Konferenzen, die Teile des Gremiums durch ein zusätzliches Angebot bereits auf dem absteigenden Ast sehen, leisten in Rietberger Landen gute und wichtige Arbeit, und das in allen Stadtteilen. Das Wasser abgraben würde ihnen ein Sozialkaufhaus, wie es Pro Arbeit nicht nur in Rheda-Wiedenbrück, sondern auch in Herzebrock-Clarholz und Schloss Holte-Stukenbrock – allesamt Kommunen mit aktiven Caritas-Konferenzen – betreibt, keineswegs. Wer schon mal in den Regalen des Vereins gestöbert hat, wird wissen, dass der Ansatz ein anderer ist als der einer Bereitstellung des Allernötigsten. Pro Arbeit kombiniert soziale Ziele mit gelebter Nachhaltigkeit. Zu den Kunden zählen Geringverdiener ebenso wie die Mitte der Gesellschaft und die „Oberen Zehntausend“. Als Bonbon obendrauf, und darin liegt die eigentliche Qualität des Angebots, werden erwerbslosen Menschen vielfältige Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten geboten. Rietberg kann sich glücklich schätzen, mit den Caritas-Konferenzen eine engagierte Truppe an der Seite zu wissen, ohne die die Stadt mit Blick auf Hilfe aus Nächstenliebe um einiges ärmeres wäre. Ein Sozialkaufhaus würde dem nicht im Wege stehen.