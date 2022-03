Kommentar: Verwaltung agiert wenig zielführend

Rietberg (gl) - Nachverdichtung ist immer ein Balanceakt. Denn die Neubauten entstehen im Spannungsfeld zwischen Anwohnerinteressen und wirtschaftlichen Abwägungen der Investoren. Letztere wollen vor allem eins: auf der zur Verfügung stehenden Fläche möglichst viele Wohneinheiten realisieren. Verständlich, denn das vergrößert den Profit. Anlieger wünschen sich hingegen zumeist, dass die Wiese nebenan auf ewige Zeiten Grünzone bleibt. Oder dass sie zumindest nur maßvoll bebaut wird – also lieber Ein- und Zweifamilienhäuser anstatt Wohnkomplexe mit sechs oder mehr Mieteinheiten. Aus diesen weit auseinanderdriftenden Vorstellungen erwächst ein handfester Zielkonflikt. Diesen aufzulösen und dazu die Interessen von Anwohnern und Investoren gegeneinander abzuwägen, obliegt der Politik.

Politik benötigt vor allem Informationen

Noch am Anfang dieses Prozesses stehen die Entscheidungsträger bei der von einem Investor geplanten Bebauung des ehemaligen Werkstattgeländes und der angrenzenden Freifläche am Kreisverkehr Bokeler/Mastholte Straße in Rietberg. Um fundiert entscheiden zu können, ob 30 Wohneinheiten, aufgeteilt in vier bis zu 11,9 Meter hohen Baukörpern an dieser Stelle vertretbar sind, benötigen die Ratsfraktionen vor allem Informationen. Und diese bitte vollumfänglich und frühzeitig. Schließlich sind auch städtebauliche Aspekte zu berücksichtigen. Dass die Stadtverwaltung die bereits vorliegenden Investorenpläne erst auf konkrete Nachfrage herausgerückt hat, ist da wenig zielführend.

Der in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen von CDU und SPD geäußerte Unmut ist daher verständlich – auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts in Stein gemeißelt ist, wie Bürgermeister Andreas Sunder richtigerweise sagt. Zur Wahrheit gehört auch, dass Rietberg dringend modernen, bezahlbaren Wohnraum braucht. Deswegen führt um größere Wohnanlagen kein Weg vorbei. Denn das schmucke Eigenheim für 500 000 Euro aufwärts kann sich eben nicht jeder leisten. Aber: Gerade über derart massive Bauvorhaben wie das am Kreisel Bokeler/Mastholter Straße sollte frühzeitig gesprochen werden. Damit sich am Ende niemand überrumpelt fühlt. Letztlich bleibt die politische Entscheidung aber eine Interessensabwägung. Denn jedem wird man es ohnehin nicht recht machen können.