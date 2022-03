Kriminelle brechen in Mastholter Getränkemarkt ein

Einbrecher haben sich zwischen Mittwoch und Donnerstag Zutritt in die Verkaufsräume eines Getränkemarkts in Mastholte verschafft.

Rietberg-Mastholte (gl) - Einbrecher haben sich zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 7.45 Uhr, Zutritt in die Verkaufsräume eines Getränkemarkts an der Gewerbestraße in Mastholte verschafft. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nahmen sie Alkohol, Tabakwaren sowie eine geringe Menge Bargeld mit. Darüber hinaus wurde ein Zigarettenautomat innerhalb des Geschäfts gewaltsam aufgehebelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.