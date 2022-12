Kriminelle brechen in Westerwieher Fleischereibetrieb ein

Kriminelle sind zwischen Mittwoch, 18.45 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in einen Fleischereibetrieb an der Westerwieher Straße in Westerwiehe eingebrochen.

Rietberg-Westerwiehe (gl) - Kriminelle sind zwischen Mittwoch, 18.45 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in einen Fleischereibetrieb an der Westerwieher Straße in Westerwiehe eingebrochen. Wie sie in die Räume gelangt sind, ist noch unklar. Fest steht: Sie öffneten gewaltsam eine Bürotür, durchsuchten das Inventar nach Wertgegenständen und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Diensstelle Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.