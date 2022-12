Kulinarische Stadtführungen durch Rietberg

Rietberg (gl) - Lecker schlemmen, einen kühlen Tropfen genießen und dabei noch jede Menge Spannendes über Rietberg erfahren – das ist möglich mit den lukullischen Stadtführungen, die auch im kommenden Jahr von der Gartenschaupark-Rietberg-GmbH angeboten werden. Die unterhaltsamen Touren können ab sofort gebucht werden. Fünf unterschiedliche Touren sind im Angebot.

Mit Leidenschaft für Gerstensaft unterwegs

Alle Details liefert ein neuer Handzettel, der soeben erschienen und in der Touristikinformation erhältlich sowie auf www.stadtmarketing-rietberg.de zum Herunterladen hinterlegt ist. Bei den kulinarischen Führungen kommen Weinliebhaber genauso auf ihre Kosten wie Freunde des leckeren Gerstensafts. Zudem gibt es eine Tour mit Besuch des Wochenmarkts samt Rundfahrt im Rieti-Express und eine Stadtführung, bei der ein überraschendes Drei-Gänge-Menü serviert wird – im wahren Wortsinn ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Jede Tour wird mehrfach angeboten, wer dabei sein möchte, hat also auf jeden Fall die Chance dazu. Das Stadtführungs-Jahr 2023 startet mit der „Leidenschaft für Gerstensaft“-Tour bereits im Januar.

Die Führung dreht sich ums Thema Bier, beginnt in der Schaubrauerei des Gartenschauparks und endet in einer Rietberger Gaststätte. Die Tour dauert etwa drei Stunden, der Preis pro Person liegt bei 49 Euro. Darin enthalten sind mehrere Bierverköstigungen, eine herzhafte Brotzeit und ein Abendessen in einer Gaststätte. Die Tour findet freitags oder samstags statt, zwei Gruppen mit je zwölf Personen können gleichzeitig dabei sein. Von März bis Oktober geht einmal im Monat freitags auch die Tour „Engel, Wein und Lebensfreude“ wieder an den Start. Die Teilnehmer erfahren Spannendes über Rietbergs Geschichte, verkosten einige köstliche Tropfen und kommen am Ende zum Flammkuchenessen zusammen. Die Tour dauert etwa 2,5 Stunden zuzüglich des Ausklangs in der Gaststätte „Zum alten Graf“ und kostet 49 Euro pro Person.

TippsDie Termine bei der Pättkes- und Pintentour sind nicht vorgegeben, sondern individuell buchbar. An diesen Abenden hören die Teilnehmer kleine Geschichten und Anekdoten über Rietberg und seine historischen Gasthäuser bei einem gemütlichen Spaziergang. Eine spätere Einkehr ist nicht ausgeschlossen. Die Tour dauert etwa 2,5 Stunden und kostet 80 Euro pro Gruppe (maximal 13 Personen). Nicht zu den lukullischen Stadtführungen gehört das Angebot „Aber bitte mit Sahne! – Kaffeeklatsch im Emsbräustübchen“. Der öffentliche Kaffeeklatsch findet im neuen Jahr einmal im Monat statt, beginnend mit einem karnevalistischen Rahmenprogramm am Mittwoch, 8. Februar. Für Gruppen sind zudem individuelle Termine buchbar, auch dies könnte eine Geschenkidee zum großen Fest sein. Dieses und alle anderen Angebote sind buchbar in der Touristikinformation, Rathausstraße 38, unter 05244/986100.

Rieti-Express chauffiert die Teilnehmer

Beim „Heimatgenuss on Tour“ entdecken die Teilnehmer heimatliche Genüsse auf ganz besondere Art – nämlich mit dem Rieti-Express, inklusive Treffen und saisonalem Abendessen am Essbahnhof, Rundfahrt durch den Gartenschaupark und Abstecher zum Wochenmarkt. Die Tour dauert etwa drei Stunden und kostet 35 Euro pro Person. Sie wird an zwei Terminen im Juni beziehungsweise August angeboten, individuelle Termine sind nach Absprache ebenfalls buchbar. Die „Lukullische Stadtführung“ schließlich verbindet einen Stadtbummel mit kulinarischen Genüssen in den schönsten Gaststätten der Rietberger Altstadt. Die 4,5 Stunden lange Führung kostet 59 Euro pro Person und wird zwischen April und Oktober angeboten. Im Preis enthalten sind ein Aperitif und ein Überraschungs-Dreigang-Menü.