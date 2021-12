Kulturig Rietberg: Programm 2022 mit vielen Höhepunkten

Rietberg (gl) - Wer kurz vorm Fest noch ein Weihnachtsgeschenk benötigt oder sich selbst etwas Gutes tun möchte, dem bietet der Veranstaltungsflyer des Vereins Kulturig zahlreiche Anregungen für das passende Event – von Comedy über Musik bis Varieté.

Kulturig-Jubiläumsgala am 18. Juni

Im neuen Jahr dürfen sich Fans und alle, die es werden möchten, unter anderem auf Sven Pistor und seine Fußballschule freuen. In der Cultura präsentiert er sein Programm „Ein Herz für Vollpfosten“. „Best of Varieté“ heißt es am Ostersamstag. Atemberaubende Artistik, faszinierende Jonglage und spannende Zauberei werden an diesem Abend geboten. Im Mai stehen dann der siebte Cultura-Comedy-Club sowie ein Unplugged-Konzert mit Gregor Meyle auf der Kulturagenda. Den Abschluss der Spielzeit im Rundtheater an der Ems bestreitet die Kulturig-Jubiläumsgala am 18. Juni. Im Mittelpunkt steht der 20. Geburtstag des Kulturig-Abos, der mit Showbands, Artistik, Comedy, einem gastronomischen Angebot sowie diversen Überraschungen zelebriert werden soll.

Ganz besonders freut sich der Verein darüber, dass die Bläck Fööss für einen weiteren Auftritt in Rietberg gewonnen werden konnten. Am Samstag, 2. Juli, schaut die kölsche Band nochmals im Rahmen ihrer Tour zum 50-jährigen Bestehen vorbei. Das Konzert findet in der Volksbank-Arena statt. Das letzte Freiluft -Event 2022 soll das Rietberg-Open-Air sein. Für den Zeitraum vom 17. bis 21. August plant das Veranstaltungsteam ein buntes Programm mit Livemusik und Comedy.

Zahlreiche Maßnahmen zum Schutz der Besucher

Karten für alle genannten Veranstaltungen und darüber hinausgehende Aktionen sind bereits erhältlich. Viele der Konzerte, Comedyabende und Co. sind auch im Kulturig-Abo verfügbar. Ausführliche Informationen gibt es im Internet.

Die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen erlauben Veranstaltungen unter Einhaltung der 2G-Regeln. Zudem gibt es eine Maskenpflicht bis zum Sitzplatz, wo der Mindestabstand zum Nachbarn durch die Sitzplatzverteilung im Schachbrettmuster gegeben sei, heißt es in der Mitteilung von Kulturig. Zusätzlich empfiehlt der Verein, sich vor dem Besuch in der Cultura testen zu lassen. Eine kostenfreie Testmöglichkeit vor Ort wird vorerst bis Ende Januar zu jeder Veranstaltung angeboten.

Zum Schutz der Gäste setzen die Verantwortlichen des Weiteren auf ein kleineres Ticketkontingent, sodass sich pro Event maximal 450 Besucher im Theater aufhalten. Auch wurde im Sommer eine zusätzliche Lüftungsanlage eingebaut, die pro Besucher 50 Kubikmeter Frischluft je Stunde in die Cultura bläst. Man stelle durch diese und weitere Maßnahmen größtmögliche Sicherheit her, betont der Verein.