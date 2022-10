Kürbisse rollen am Sonntag durch Rietberger Innenstadt

Rietberg . Wer in diesen Tagen durch die Rietberger Innenstadt spaziert, sieht es auf einen Blick: Der Herbst ist auch in der Stadt der schönen Giebel eingezogen. Entlang der Rathausstraße verwandeln zurzeit Deko

Rietberg (gl). Wer in diesen Tagen durch die Rietberger Innenstadt spaziert, sieht es auf einen Blick: Der Herbst ist auch in der Stadt der schönen Giebel eingezogen. Entlang der Rathausstraße verwandeln zurzeit Deko-Elemente den Ortskern in eine fröhliche und bunte Herbstkulisse. Höhepunkt des herbstlichen Treibens ist der Kürbissonntag am 30. Oktober. Der verkaufsoffene Sonntag lädt dann zum Bummeln und Shoppen ein, zudem werden ein Bauernmarkt und viele Programmpunkte für die Besucher geboten.

Geschäfte entlang der Rathausstraße sind von13 bis 18 Uhr geöffnet

Zeit zum gemütlichen Bummeln durch die Läden und um die Stände ist genug vorhanden, wenn sich der Oktober hoffentlich von seiner goldenen Seite zeigt. Die Geschäfte in der Rathausstraße öffnen in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Die Besucher können die Einkaufsmeile entlangschlendern, herbstliche Kleidung, Schuhe oder Dekorationen erwerben oder sich einfach ein wenig inspirieren lassen.

Beste Unterhaltung und viele Einkaufsmöglichkeiten versprechen auch die anderen Attraktionen des Kürbissonntags: Zwischen Nord- und Südtor wird laut einer Mitteilung der Stadt ein Bauernmarkt aufgebaut. Etwa 30 Markthändler sind dabei und bieten ihre Waren an. Die Vielfalt reicht von Likören und Gebäck über Lederwaren und Schmuck bis hin zu Nützlichem für Haushalt und Garten, von Holzspielzeug über Imker-Produkte, Marmeladen und Brotaufstrichen bis hin zu Tee, Gewürzen, Korbwaren und Fellen, von Brot über Seife bis hin zu Fahrradhelm-Mützen und vielem mehr.

Am Rathaus gibt es – passend zum Titel der Veranstaltung – Kürbissuppe. Zudem können dort Kürbisse geschnitzt werden. Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet. Die Besucher können ihren Hunger zudem mit Waffeln, Gegrilltem oder Pizza stillen, auch Getränke stehen bereit. Für die Kinder wird ebenfalls jede Menge Abwechslung geboten. Im südlichen Teil der Rathausstraße dreht sich ein Kinderkarussell, auf dem Südtor-Parkplatz werden zwei Hüpfburgen und ein Bungee-Trampolin aufgebaut. Dazu ist Stadt-Maskottchen Rieti unterwegs, das süße Kleinigkeiten verteilt.

Stelzenläufer Olaf Leonhard will in Rietberg hoch hinaus

Für beste Unterhaltung dürfte zudem Stelzenläufer Olaf Leonhard sorgen, der seine Riesenseifenblasen in die Luft pustet. Und auch die Musik kommt nicht zu kurz: Der Musikverein Mastholte ist von 15 bis 17 Uhr präsent und sorgt an unterschiedlichen Orten für die passenden Noten. Damit alles sicher über die Bühne geht, wird die Rathausstraße in der Zeit von 10 bis 19 Uhr für den Verkehr gesperrt.