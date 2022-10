Kürbissonntag in Rietberg bei sommerlichen Temperaturen

Rietberg (lani) - „Endlich wieder Kürbissonntag“ – das haben sich ganz offensichtlich die vielen Besucher gedacht, die am Sonntag zum Rietberger Herbstzauber mit angeschlossenem Bauernmarkt die Rietberger Rathausstraße bevölkerten. Bei sommerlichen Temperaturen waren neben dem knall-orangefarbenen Suppen- und Grillgemüse, aus dem sich zudem prima Fratzen schnitzen lassen, vor allem Eis, Cappuccino und Co. gefragt.

Fell und warme Socken weniger gefragt

Man muss dieser Tage schon zweimal auf den Kalender schauen, um sicherzugehen, dass tatsächlich schon der November in den Startlöchern steht. Kein Wunder also, dass bei Temperaturen um 25 Grad eher leichte Leckereien reißenden Absatz fanden, während die tausenden Besucher dicken Socken, Schals und Bettvorlegern aus Fell kaum Beachtung schenkten. Die Traditionsveranstaltung im Herzen der Emsstadt, die coronabedingt das erste Mal seit 2019 wieder über die Bühne ging, ist seit vielen Jahren nicht nur Synonym für den Kult um des Herbsts schönste Frucht, den Kürbis, sondern auch stets Garant für eine prall gefüllte Rathausstraße.

Beim Neustart nach der Pandemie war das nicht anders. Nur im Schneckentempo ging es an manchen Stellen voran. Wovon sich die meisten Bummler nicht aus dem Konzept bringen ließen. Im Geschiebe blieb so genügend Zeit, um das Angebot der Standbetreiber ganz in Ruhe in Augenschein zu nehmen. Und wer bei den zahlreichen Beschickern und fliegenden Händlern nicht fündig wurde, der stöberte einfach in den Geschäften weiter.

Herbstliche Suppe für guten Zweck kommt gut an

Die meisten Einzelhändler im historischen Stadtkern hatten für ihre Kunden eine Sonderschicht eingelegt, lockten mit Sonderangeboten oder hatten sich Aktionen für Jung und Alt ausgedacht. Sei sie anfangs noch skeptisch gewesen, ob die Rietberger trotz wenig herbstlicher Temperaturen ihre Kürbissuppe überhaupt für einen Snack zwischendurch näher in Betracht ziehen würden, blickte Marlies Schulz am frühen Nachmittag dann doch sichtlich zufrieden über ihrer Schürze hervor. Zusammen mit einer Privatinitiative hatte die Rietbergerin rund 400 Portionen des deftigen und dampfenden Genusses gekocht und vor dem historischen Rathaus für den guten Zweck feilgeboten. Ein Kübel nach dem anderen leerte sich – den Kunden schmeckte der Gaumenschmaus sichtlich. Die Einnahmen wollen Schulz und ihre Unterstützer der Jugendarbeit in der Stadt zukommen lassen.