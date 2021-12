Lkw aus Rietberg mit Hilfsgütern gen Kosovo unterwegs

Auch im zweiten Coronajahr ist Georg Winkler, Vorsitzender des Vereins „Familien in Not“, mit 38 Tonnen Hilfsgütern in den Kosovo gestartet. Das Foto zeigt vor der Abfahrt (v. l.) Fahrer Carsten Neurath, Felix Neurath, Fahrer Sefik Zaire und Georg Winkler als dritten Fahrer sowie die Vorstandsmitglieder Doris Schröder, Uschi Bohnenkamp und Ludger Bakenfelder mit Sohn Leon.

Rietberg (ew) - Der Tradition folgend, ist auch im zweiten Coronajahr am zweiten Weihnachtstag ein Transport mit zwei Lkw und 38 Tonnen Hilfsgütern von Rietberg aus in den Kosovo gestartet. Ziel seit 1994 sind die bis in die Gegenwart notleidenden Menschen im krisengeschüttelten ehemaligen Jugoslawien.

Dank an alle Unterstützer

Die Organisation der Hilfstransporte lag zunächst in den Händen einiger Kolpingsfamilien im Kreis Gütersloh, die erst Kroatien und seit 2003 dann ebenfalls den Kosovo ansteuerten. Seit 1994 ist der gebürtige Rietberger Kraftfahrer Georg Winkler als unermüdlicher Motor der Transporte engagiert. So gründete er mit seinen Mitstreitern 2012 den gemeinnützigen Verein „Familien in Not“ mit Sitz in Rietberg, dessen Vorsitzender er ist.

Georg Winkler vom Rietberger Verein „Familien in Not“ und sein Team bringen wärmende Kleidung, Schuhe und Geschenkpäckchen für Kinder sowie Schulmöbel und 32 Schultafeln, aber auch Betten und Matratzen nach Lipjan und Drenas. Die Fahrzeuge stellen die Lüning-GmbH sowie die Werler Spedition Mimberg zur Verfügung. Noch kurz vor Weihnachten sahen sich Winkler und seine Mitstreiter mit einem nicht unerheblichen Problem konfrontiert: Zusätzlich zum vereinseigenen Auflieger, der in den Monaten zuvor als Schlafstätte bei den Flut-Hilfsaktionen im Ahrtal gedient hatte (diese Zeitung berichtete), fehlte ein zweites Exemplar. Dank eines Sponsors gelang es der Gruppe jedoch, diesen gerade noch rechtzeitig in Hamburg zu erwerben.

Um die Hilfsgüter zu den Zielorten zu bringen, engagieren sich erneut Carsten Neurath aus Werl und Organisator Georg Winkler als Kraftfahrer. Dritter Fahrer ist Sefik Zaire aus Peine. Im Gespräch mit dieser Zeitung sprach Winkler allen Unterstützern – von den Heranwachsenden und ihren Eltern von gut 30 Schulen und Kitas über die Firmen bis hin zu den privaten Geldspendern – seinen Dank aus. Hinzu kommen die ehrenamtlichen Ladehelfer, die einmal mehr ungezählte Stunden in das Hilfsprojekt investiert haben. Je nach Wetterlage hoffen Georg Winkler und sein Fahrerteam, ihr Ziel am 29. Dezember erreicht zu haben. „Wenn wir die strahlenden Augen der Kinder und der hilfsbedürftigen Menschen im Kosovo sehen, sind alle Strapazen der vergangenen Wochen und während der Fahrt vergessen“, betont Winkler.