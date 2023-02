Lüftungsanlagen: Rietberg freut sich über längere Förderfrist

Rietberg (ssn) - Es gibt weiteren Rückenwind für das Vorhaben, alle Klassenräume der Grundschulen sowie die fünften und sechsten Jahrgangsstufen von Gymnasium und Gesamtschule mit stationären Lüftungsanlagen zu versorgen. Am Dienstag vergangener Woche hatte die Stadtverwaltung bereits vermeldet, dass alle bisher unter dem Warte-Status „Gelb“ laufenden Geräte – 67 an der Zahl – doch noch rechtzeitig vor Ablauf der Förderfrist geliefert und eingebaut werden können (diese Zeitung berichtete). Jetzt hieß es im Haupt- und Finanzausschuss, der genau eine Woche später tagte: Der Bewilligungszeitraum ist verlängert worden.

Beschluss fällt einstimmig

Bis dato galt, dass nur jene Anlagen bezuschusst werden, die bis zum 9. Juni betriebsbereit installiert und abgerechnet werden können. Für diesen Kraftakt hat die Emskommune nun bis zum 31. Dezember diesen Jahres und damit fast sieben Monate länger Zeit. „Das heißt, das wir nun sehr wahrscheinlich alle bestellten Geräte verbauen können“, verkündete während der Sitzung am Dienstagabend Matthias Setter, Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt. Die Nachricht dürfte insbesondere die Richard-von-Weizsäcker-Gesamtschule freuen, denn allein 30 der 35 georderten Luftverbesserer, die die Stadt mit Blick auf die bisherige Zuschussfrist im Grunde bereits ad acta gelegt hatte und die deshalb den Status „Rot“ trugen, sind für diesen Lernort bestimmt. Drei weitere dieser Reihe gehen an das Gymnasium, zwei an die Grundschule Neuenkirchen. Insgesamt hat die Stadt Rietberg knapp 160 Geräte bestellt, von denen nach dem Kenntnisstand vor dieser Woche aber nur 56 in jedem Fall fristgerecht eingetroffen wären.

Angesichts des nun deutlich komfortableren Zeitfensters erläuterte Setter, man wolle den Einbaufahrplan entsprechend anpassen. Auf diese Weise soll Druck vom Kessel genommen und nicht zuletzt eine unnötige Beeinträchtigung des Unterrichts vermieden werden, etwa durch Verschieben von Arbeitsschritten in die Schulferien. Einstimmig beschloss das Gremium, an der bisherigen Beschlussfassung festzuhalten und alle im Rahmen des nun angepassten Bewilligungszeitraums betriebsfertig einbaubaren und somit durch Förderung refinanzierten Lüftungsanlagen tatsächlich zu installieren. Der Förderanteil pro Gerät liegt bei bis zu 80 Prozent. Maximal fließen 500.000 Euro je Standort. Der ursprüngliche Bewilligungszeitraum für die Bundesmittel endete am 23. September 2022 und war dann zunächst bis zum 9. Juni 2023 verlängert worden.