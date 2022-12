Mann bei Unfall in Rietberg getötet - Hund unversehrt

In Rietberg hat es am Freitagmorgen einen schweren Alleinunfall gegeben. Der Fahrer kam ums Leben. Sein Begleiter scheint wohlauf.

In Rietberg ist am Freitagmorgen ein Mann mit seinem Auto verunglückt. Er wurde durch den Aufprall aus dem Wagen geschleudert und getötet.

Rietberg (ei) - Keine Rettung mehr gab es am Freitagmorgen nach einem schweren Unfall auf der Straße Herrenbruch für den Fahrer eines VW Golf IV. Der Wagen war in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baumstumpf geprallt. Anschließend schleuderte der VW in einen Graben, überschlug sich und blieb schließlich auf einem angrenzenden Acker entgegengesetzt der ursprünglichen Fahrtrichtung liegen.

War Fahrer nicht angeschnallt?

Der Fahrer war offenbar nicht angeschnallt und wurde durch das Fenster der Fahrertür aus dem Fahrzeug geschleudert. Der herbeigeeilte Notarzt aus Delbrück konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann auf der Straße Herrenbruch, die wenige Meter nördlich der B64 verläuft, aus Richtung Delbrücker Straße in Richtung Ortskern Lippling unterwegs. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurden Spezialisten des Polizeipräsidiums Bielefeld (VU-Team) an die Unfallstelle gerufen. Sie sicherten sämtliche Spuren des Unfalls, sowohl die analogen als auch die digitalen. Dazu wurde unter anderem eine Drohne sowie ein 3D-Scanner eingesetzt.

Vorderrad aus Verankerung gerissen

Es muss etwa geklärt werden, ob beispielsweise Raureif für den Unfall mitverantwortlich war. Bei den Minustemperaturen war die Straße zwar trocken, rechts und links der Fahrbahn war aber alles gefroren.

Aufgrund des heftigen Aufpralls war unter anderem das rechte Vorderrad aus der Verankerung gerissen worden. Andere Trümmerteile wie Scheinwerfer lagen im großen Umkreis um das Fahrzeug herum verteilt.

Hund scheinbar unverletzt

Nach dem ersten Notruf bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr in Gütersloh wurden neben dem Rettungsdienst auch die Löschzüge Rietberg und Mastholte zu einer eingeklemmten Person alarmiert. Die rund 30 Einsatzkräfte unter Leitung von Stadtbrandinspektor Matthias Setter kümmerten sich um den augenscheinlich unverletzten Hund und brachten ihn später zunächst zum Bauhof. Die nähere Umgebung wurde abgesucht, um auszuschließen, dass noch weitere Personen in dem Fahrzeug gesessen haben und möglicherweise hinausgeschleudert wurden.

Mitarbeiter des städtischen Bauhofes stellten an den Kreuzungen Im Schöning und Hoppenmeer Absperrbaken auf, so dass die Polizeibeamten in Ruhe arbeiten konnten.