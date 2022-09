Mast einer Ampelanlage in Rietberg verdreht 

Nach einem Unfall musste ein Mast der Ampelanlage an der B 64/Ecke Bokeler Straße in Rietberg abgeflext werden.

Rietberg (gl) - Das haben die Kräfte des Löschzugs Rietberg auch noch nicht oft gesehen: Ein Mast der Ampelanlage auf der B 64/Ecke Bokeler Straße in Rietberg ist in der Folge eines Unfalls am Donnerstagmorgen, 1. September, so stark in Richtung Bokeler Straße verdreht worden, dass er von den Feuerwehrleuten auf einer Länge von etwa fünf Metern im oberen Bereich abgeflext werden musste.

Ursache unklar: Kleintransporter kracht gegen Ampel

Ein Kleintransporter war aus bislang ungeklärter Ursache vor den Mast gekracht, woraufhin der Löschzug um kurz nach 11 Uhr mit 15 Aktiven ausrückte. Kurzzeitig fiel die Ampelanlage aus.

Der Mast wurde bereits einen Tag später abmontiert und durch eine vorläufige Baustellenampel ersetzt.