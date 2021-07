„Mastholte hilft“ Flutopfern in Euskirchen

Mastholte (ei) - „Hätte ich das bloß nicht angefangen“, sagte Norman Adelmann scherzhaft. Seine Mitmenschen waren es schon, lieferten hunderte Kofferraumladungen Hilfsmittel für die Bedürftigen in der Eifel an.

„Wir bringen das Material zum Deutschen Roten Kreuz nach Euskirchen, berichtet Adelmann am Samstag, als die Spender sich zunächst bis zu 60 Minuten im Auto gedulden müssen, ehe sie den Kofferraum überhaupt leeren können. Eigentlich wollte Adelmann mit rund 20 Helferinnen und Helfern den Ansturm bewältigen. „Das schaffen die nicht, waren sich schon die ersten Spender sicher und stellten ihre Fahrzeuge auf dem Betriebshof der Firma Röhr an der Gewerbestraße 8 ab. Kurzerhand packten sie mit an, sortierten Schaufeln, Besen, Hygieneartikel oder Kinderspielzeug. Auch Lebensmittel wie Nudeln oder Mineralwasser wurden gleich in Schubkarren angeliefert, so dass der riesige Betriebshof der Möbelspedition nicht zu groß war.

Polizisten müssen Zufahrt sperren

Schließlich mussten Polizeibeamte die Zufahrt zu dem Industriegebiet nahe der Langenberger Straße sperren und die potentiellen Spender wieder nach Hause schicken. Das wäre vor allem für Ute Reitz aus Gießen blöd gewesen, sie wurde von den freundlichen Beamten zunächst ebenfalls abgewiesen. Die Dame war aber pfiffig und sagte, sie müsse an der Tankstelle Treibstoff nachfüllen, um wieder nach Hause zu kommen. Den Tank füllte sie auch nach den rund 200 Kilometer Anfahrt, fuhr dann aber kurzerhand um die Ecke und lieferte die mitgebrachten Getränkeflaschen, das Tierfutter, die Kinderspiele sowie die Hygieneartikel ab.

Große Hilfsbereitschaft

Derweil waren Adelmann und seine rund 100 Mitstreiter ganz schön ins Schwitzen gekommen, angesichts der großen Hilfsbereitschaft der zumeist aus Ostwestfalen angereisten Menschen. Bereits nach drei Stunden sind alle Reserven ausgereizt, können letztlich keine Hilfsangebote mehr angenommen werden. Dachte er zunächst, die Arbeit sei mit den Kameraden der Feuerwehr sowie von „Mastholte hilft“ zu erledigen, merkt er kurz nach der Öffnung der Annahme um 10 Uhr, dass die Helferinnen und Helfer förmlich überrannt werden. Umso dankbarer ist er, als sich sofort mehrere dutzend Spender zum helfen bereit erklären und ohne gefragt worden zu sein ihre Hilfe anbieten. So können die Lkw-Auflieger nach und nach befüllt werden, um schließlich noch am Abend in die Eifel zu starten. Acht Sattelauflieger samt Zugfahrzeug stellt die Spedition von Johannes Röhr schließlich zur Verfügung, um die Hilfsgüter in den Südwesten des Bundeslandes zu bringen. Und weil die Auflieger bis auf den letzten Millimeter voll gepackt sind, fährt noch ein Transporter samt Anhänger mit. Ein Auflieger mit Kleidung bleibt zunächst in mastholte. Ferner wurde noch ein Bus der Firma Martens organisiert, um genügend Helferinnen und Helfer beim Abladen zur Verfügung zu haben. Das Deutsche Rote Kreuz unterstützte Mastholte hilft mit einem Begleitfahrzeug.