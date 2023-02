Mastholte: Zwei Männer bei Frontalunfall schwer verletzt

Rietberg-Mastholte (dpa/gl) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Rietberg sind zwei Männer am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Bei dem 20 Jahre alten mutmaßlichen Unfallverursacher bestand Lebensgefahr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 65 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der 20-Jährige war Polizeiangaben zufolge gegen halb vier am Nachmittag an der Lippstädter Straße in Mastholte-Süd ohne erkennbaren Grund auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei kollidierte der Fiat-Bravo-Fahrer frontal mit einem entgegenkommenden VW-Sharan eines 65-jährigen Mannes, der ebenfalls aus Lippstadt stammt.

Durch den Zusammenstoß wurde der 20-Jährige lebensgefährlich verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Dortmund geflogen. Der 65-jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert.