Mehr als 100 Aussteller bei Berufemesse in Rietberg

Rietberg (gl) - Einen Überblick über die Vielzahl der heutigen beruflichen Wege und Möglichkeiten bietet die Rietberger Berufemesse. Nach einjähriger Corona-Pause wird es dieses große Informationsforum nun am 21. Mai wieder in Präsenz geben. Erstmals findet die Messe in Verantwortung der Stadt Rietberg statt – jedoch weiterhin in Kooperation mit dem Gymnasium Nepomucenum und der Richard-von-Weizsäcker-Gesamtschule.

Mehr als 100 Unternehmen, Universitäten und Fachhochschulen sowie Vertreter aus Studium und Beruf bieten die Möglichkeit, Berufsbilder kennenzulernen und Fragen zu stellen. Das Angebot richtet sich sowohl an Jugendliche, die den mittleren Abschluss anstreben, als auch an diejenigen mit dem Ziel Abitur beziehungsweise Fachhochschulreife.

Andreas Sunder rät, die Gelegenheit zu nutzen

„Nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie mithilfe der Messe einen wichtigen Schritt in Richtung von Studium oder Beruf und informieren Sie sich aus erster Hand bei den zahlreichen Ausstellern“, sagt Andreas Sunder und ruft die Schülerinnen und Schüler der Region zu einem Besuch der Berufe-Messe in Rietberg auf. Über viele Jahre hat sich die Messe als Gemeinschaftsprojekt des Gymnasiums Nepomucenum Rietberg und der Richard-von-Weizsäcker-Gesamtschule als feste Größe in der Studien- und Berufswahlorientierung im Kreis Gütersloh etabliert.

Nun wurde die Organisation in die Hände der Wirtschaftsförderung der Stadt gelegt. Das werden die Besucher aber wohl kaum bemerken. Nach wie vor findet die Berufemesse im Schulzentrum am Torfweg statt. Von 9 bis 14 Uhr stehen am Samstag, 21. Mai, die Aussteller Rede und Antwort.

Polizei oder Bundeswehr sind mit dabei

Der Übersichtlichkeit halber sind die Stände der Unternehmen sortiert nach Wirtschaftsbereichen zu finden: Mittelständische Firmen aus der Region werden ebenso zahlreich zugegen sein wie einige Global Player wie Miele, Nobilia oder Bertelsmann. Die Stände der Universitäten und Fachhochschulen befinden sich auf dem Campus rund um die Aula. Vertreten sein werden beispielsweise die zentralen Studienberatungen der umliegenden Universitäten Bielefeld, Paderborn und Münster, aber auch weiter entfernte Universitäten wie aus Greifswald und Rostock; zudem zahlreiche Fachhochschulen.

Abgerundet wird das Angebot im Messebereich durch Informationsstände der Bundeswehr, Polizei und der Bundesagentur für Arbeit. Da die Parkmöglichkeiten am Schulzentrum begrenzt sind, bitten die Veranstalter, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.berufe-messe.de