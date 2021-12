Mit 2G-Regel: Rietberger Adventsmarkt öffnet morgen

Rietberg (gl) - Bereits vor einigen Tagen ist weihnachtliche Stimmung in die Rietberger Innenstadt eingezogen. Festliche Dekorationen verschönern die Rathausstraße und laden zum gemütlichen Flanieren sowie Einkaufen ein. Am morgigen Mittwoch kommt noch eine weitere Attraktion hinzu: Der Adventsmarkt öffnet seine Pforten und lockt an fünf Tagen mit allerlei Leckerem sowie Nützlichem.

Buntes Angebot und Leckereien für die Besucher

Zwar finden sich in dem heimelig beleuchteten Budenrund, das auf dem Marktplatz Rügenstraße aufgebaut ist, weniger Stände als in der Vergangenheit. Doch dadurch können – in Zeiten hoher Corona-Infektionszahlen besonders wichtig – Abstände besser eingehalten werden. Die Händler haben wieder ein buntes Angebot an Waren für die Besucher vorbereitet, das Handwerkliches ebenso umfasst wie weihnachtliche Deko und Gaumenfreuden.

Die Stadtmarketing-GmbH Rietberg freut sich, unter den Beschickern auch neue Gesichter begrüßen zu dürfen. Erstmals dabei sind Linda und Fabian Reinkemeier mit Glühwein sowie edlen Tropfen aus dem Hause Heinz-Wein. Premiere auf dem Adventsmarkt feiert zudem Fritz Burghard, der gebratene Champignons und weitere Spezialitäten aus der Pfanne serviert. Die Schausteller laden heute ab 16 Uhr zum Stöbern an ihren Buden ein. Die feierliche Eröffnung durch Bürgermeister Andreas Sunder erfolgt um 17 Uhr. Unterstützt wird er dabei von den Weihnachtsengeln des TuS Viktoria Rietberg. Die Öffnungszeiten des Adventsmarkts sind dann Mittwoch und Donnerstag, 16 bis 21 Uhr, Freitag, 16 bis 22 Uhr, Samstag, 15 bis 22 Uhr, und Sonntag, 13 bis 20 Uhr. Auf der Bühne wird jeden Tag ein weihnachtliches Programm geboten. Dabei sind heimische Akteure wie der Katholische Kinder- und der Katholische Jugendchor Rietberg, das Akkordeonorchester Bokel, das Jugendorchester Mastholte, Kindertanzgruppen des TuS Viktoria, die Jugendtanzgruppe „Sunny Girls“, die Rietberger Jäger, der Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde sowie die Turmbläser, die allabendlich den stimmungsvollen Abschluss bestreiten. Der Nikolaus stattet dem Adventsmarkt am Freitag und am Sonntag jeweils um 17 Uhr einen Besuch ab.

Tipps für Besucher

Auf zwei Programmhöhepunkte können sich die Besucher des Rietberger Adventsmarkts freuen: Kinderliedermacherin Karin Meier präsentiert am Donnerstag, ab 16.30 Uhr ein Konzert mit fröhlichen Winterliedern zum Mitmachen und Mitsingen. Am Samstag ab 18 Uhr gibt dann das Ensemble „Movie & Motion“ mit Steffi Koeltsch und Jörg Piron Musical- und Weihnachtshits zum Besten. Das gesamte Programm finden Interessenten auf der Internetseite der Stadtmarketing-GmbH Rietberg.

www.stadtmarketing-rietberg.de

2G-Regel für mehr Sicherheit

Freuen können sich die Besucher der Rietberger Innenstadt auch bereits auf den verkaufsoffenen Sonntag am 12. Dezember. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr heißen die Einzelhändler Kunden zum entspannten Shoppen willkommen. Dabei kann auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk besorgt werden. Seit dem 4. Dezember greift in Handel und Gastronomie die 2G-Regel. Gleiches gilt auch für den Adventsmarkt. Zutritt haben also nur nachweislich genesene oder gegen Corona geimpfte Besucher. Die entsprechenden Dokumente und der Personalausweis müssen beim Eintritt vorgelegt werden. Die Budenstadt auf dem Marktplatz Rügenstraße wird eingezäunt. Jeder Besucher werde kontrolliert, teilt die Stadtmarketing-GmbH in ihrer Ankündigung mit. Schüler bis 15 Jahren sind von den 2G-Beschränkungen ausgenommen. Ab einem Alter von zwölf Jahren ist ein Schülerausweis vorzuweisen. Personen, die über ein ärztliches Attest verfügen, demzufolge sie sich in den zurückliegenden sechs Wochen aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen Covid-19 impfen lassen konnten, müssen einen negativen Testnachweis vorlegen. Ein Schnelltest reicht aus, dieser darf aber nicht älter als 24 Stunden sein. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem Adventsmarkt wird dringend empfohlen – vor allem dort, wo Abstände nicht eingehalten werden können.