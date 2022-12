Mit Rietberger Sternschnuppe Freude bereiten

Guthaben zwischen fünf und 250 Euro können in beliebiger Höhe aufgeladen und bei etwa 40 Händlern auch in Teilbeträgen eingelöst werden.

Rietberg (gl) - Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich bekanntlich etwas wünschen. „Die Rietberger Sternschnuppe, der beliebte Einkaufsgutschein, erfüllt garantiert fast jeden Wunsch“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Neuerdings gibt es sie im Scheckkartenformat oder direkt als Download aufs Smartphone beziehungsweise das mobile Endgerät.

Guthaben zwischen fünf und 250 Euro können in beliebiger Höhe aufgeladen und bei etwa 40 Rietberger Händlern auch in Teilbeträgen eingelöst werden. Um beim Verschenken stets den richtigen Ton zu treffen, gibt es für jede Scheckkarte einen hübsch gestalteten Umschlag. Die Kunden können zwischen einer neutralen Variante und Umschlägen mit unterschiedlichen Aufdrucken wählen, wobei aktuell die Beschriftung „Frohe Weihnachten“ besonders gefragt sein dürfte. In jedem Fall sei die Sternschnuppe das passende Geschenk für jeden Anlass, teilt die Stadt mit. Erhältlich ist sie in der Touristikinformation an der Rathausstraße und im Online-Shop über www.stadtmarketing-rietberg.de.