Mitglieder genießen bunten Abend in Varensell

Einen geselligen Abend haben 180 Mitglieder Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) beim Bezirksfrauentreff in Varensell genossen.

Über die gute Resonanz auf den Bezirksfrauentreff in der Hessen-Scheune in Varensell freuen sich (v. l.) Schriftführerin Margret Broeker, Kirchenkabarettistin Ulrike Böhmer, die stellvertretende Vorsitzende Monika Schwarzenberg, Kassiererin Helga Kochtokrax und Bezirksvorsitzende Monika Lakämper.

Rietberg-Varensell (gl) - Einen wundervollen Abend haben 180 Mitglieder aus 14 Gemeinschaften des Bezirksverbands Rietberg der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) beim Bezirksfrauentreff in Varensell genossen. Das Programm stand unter dem Motto „Urlaub – unterwegs sein und innehalten“. Es begann mit einer Wortgottesfeier in der Hessen-Scheune. Höhepunkt des geselligen Teils war der Auftritt der Kirchenkabarettistin Ulrike Böhmer aus Iserlohn.

Musik zum Mitsingen und Mitklatschen

Passend zum Thema des Abends wurden Cocktails und lukullische Köstlichkeiten auf einem „spanischen Teller“ gereicht. Außerdem bekam jede Teilnehmerin einen Handfächer geschenkt. Zwischen den angeregten Gesprächen lauschten sie Florian Erichsmeier. Der junge Musiklehrer aus Stukenbrock-Senne fühlt sich der KFD verbunden, weil die Frauen in seiner Familie dem Verband angehören. Er spielte Gitarre und lud zum Mitsingen sowie Mitklatschen ein.

Zuvor hatten Veronika Esser aus Stukenbrock und Diakon Heinz Kaupenjohann aus Druffel die Teilnehmerinnen mit spirituellen Sommer-Impulsen auf den Bezirksfrauentreff eingestimmt. Beim heiteren und tiefgründigen Kabarettauftritt von Ulrike Böhmer blieb kein Auge trocken. Böhmer eroberte als Erna Schabiewski aus Dortmund-Eving in rotem Kostüm und mit Handtasche die vollbesetzte Scheune. Im urkomischen Ruhrpott-Slang nahm sie die Tücken der Pandemie für das Leben in den Gemeinden aufs Korn.

Dem KFD-Bezirk Rietberg gehören die Gemeinschaften aus Bokel, Kaunitz, Liemke, Mastholte, Neuenkirchen, Rietberg, Sende, Senne, Schloß Holte, Schloß Holte-Stukenbrock, Varensell, Verl, Verl-Sürenheide und Westerwiehe an. Zweimal im Jahr veranstaltet der Bezirksvorstand Konferenzen mit den Leitungsteams aller Gruppen. Dieser Austausch dient der Multiplikation von der Bundes- über die Diözesanebene an die Basis. Einmal im Jahr findet zudem der Bezirksfrauentag statt.

Unterstützung für ihre Arbeit erhielten unter anderem das Müttergenesungswerk, vor 80 Jahren von der KFD ins Leben gerufen, das Frauenhaus in Gütersloh und das Heilpädagogische Kinderheim Rietberg. Die Spenden des Abends – insgesamt 400 Euro – leiteten die Organisatorinnen an die örtlichen Warenkörbe weiter.

Regelmäßige Aktionen

Regelmäßig organisiert der Bezirksvorstand Fahrten zu den alternativen Wallfahrten des Diözesanverbands. Ziele waren Dampfer auf der Weser und das Schloss Corvey, das Dortmunder Westfalenstadion und die Freilichtbühne Elspe. Dazwischen planen die Rietbergerinnen eigene Wallfahrten. Die jüngste führte nach Bad Herzfeld in die Basilika zur heiligen Ida. Das größte Ereignis in der Vergangenheit war das Betreiben des KFD-Klostercafés während der Landesgartenschau 2008 in Rietberg.