Mittelalterspektakel im Gartenschaupark Rietberg

Rietberg (gl) - In die Zeit des Mittelalters können Besucher des Rietberger Gartenschauparks von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juli, eintauchen. Beim Mittelalterspektakel mit Ritterspielen gibt es allerlei Aktionen zum Staunen, Ausprobieren und Mitmachen für Groß und Klein.

Zeitsprung ins 13. Jahrhundert

Einen Zeitsprung ins 13. Jahrhundert unternehmen und tollkühne Reiter auf edlen Pferden bewundern – das ist im Parkteil Nord an den drei Tagen möglich. Das bunte Treiben findet am Freitag von 14 bis 21.30 Uhr statt, am Samstag von 11 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Fünf Ritterturniere des Showteams Kaiser aus Mastholte sind vorgesehen: Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 14 und ab 18 Uhr sowie Sonntag ab 13 und ab 16 Uhr. In diesen etwa einstündigen Turnieren zeigen Ross und Reiter ihr ganzes Können und messen ihre Kräfte, spektakuläre Lanzenduelle inklusive.

Mittelalterliches Markttreiben

Dazu wird ein mittelalterliches Markttreiben geboten. So können die Besucher etwa auf gesellige Hofnarren, Gaukler und Musikanten treffen. In einem Heerlager wird das mittelalterliche Leben demonstriert: Zelte, Lagerküchen und Handwerksarbeiten dürfen inspiziert werden. An Marktbuden sowie an an die Zeit von damals angelehnten Gastronomieständen können kulinarische Leckereien erworben werden.

Ritterturnier für Kinder

Besonders für Kinder gibt es an den drei Tagen allerlei zu entdecken: Auf der Bogenbahn können sie ihre Fähigkeiten testen, im Kinderritterturnier einen spannenden Parcours bewältigen oder beim Händler für Ritterspielzeug ein Andenken aus der Ritterzeit erwerben.

Für das Mittelalterspektakel müssen keine gesonderten Tickets erworben werden, der Zutritt ist im regulären Eintrittspreis für den Gartenschaupark enthalten. Erwachsene zahlen fünf Euro für die Tageskarte, eigene Kinder sind inklusive.