Musicalbühne Rietberg präsentiert „Das Dschungelbuch“

Insgesamt sind fünf Aufführungen in der Rietberger Cultura geplant. Für alle Termine gibt es noch Karten.

Rietberg (gl) - Die Vorbereitungen laufen seit einigen Wochen wieder auf Hochtouren: Aus der traditionell vorweihnachtlichen Aufführung der Jugend-Musical-Bühne Rietberg (JMBR) wird nun pandemiebedingt ein Sommermusical. Die Aktiven um Paul-Leo Leenen präsentieren im Mai „Das Dschungelbuch“. Unterstützt von der Sparkasse Gütersloh-Rietberg, hebt sich der Vorhang in der Cultura insgesamt fünfmal.

Vorfreude bei allen Akteuren groß

Die Geschichte basiert auf einer Sammlung von Erzählungen sowie Gedichten des britischen Autors Rudyard Kipling aus dem Jahr 1894 und hat sich zu einem der weltweit erfolgreichsten Jugendbücher gemausert. Ebenso beliebt waren und sind der Zeichentrickfilm von 1967 und die daraus entstandene Musicalvariante.

Nach wie vor sei die Vorfreude auf die Aufführungen bei den Mitwirkenden und Helfern groß, teilt Vereinsvorsitzender Paul-Leo Leenen mit. Die Besucher könnten sich auf einen imposanten Bühnenaufbau mit Palmen, Wasserfall und Hängebrücke freuen. „Allein der Baumstamm mit dem Ast, auf dem der Panther Baghira schläft, hat einen Durchmesser von etwa zwei Metern. Auch die zahlreichen bunten Tierkostüme werden mit großer Begeisterung aufgenommen werden“, kündigt Leenen an.

Jubiläumsheft im Angebot

Alle Songs sind choreografiert und werden zusätzlich tänzerisch dargestellt. Im Rahmen der Aufführungen wird zudem ein Heft zum zehnjährigen Bestehen der JMBR angeboten, das wahlweise mit dem Programm oder mit einer DVD mit den schönsten Auftritten der vergangenen Dekade bestückt ist.

Folgende Termine sind geplant: Samstag, 14. Mai, 19 Uhr (Nachholtermin für den 26. November). Sonntag, 15. Mai, 15 Uhr (Nachholtermin für den 27. November). Freitag, 20. Mai, 20 Uhr (Zusatzveranstaltung). Samstag, 21. Mai, 19 Uhr (Nachholtermin für den 4. Dezember). Sonntag, 22. Mai, 15 Uhr (Nachholtermin für den 5. Dezember).

Gesonderte Termine für Schulen

Für alle Vorstellungen stehen laut JMBR noch genügend freie Plätze zur Verfügung. Für Schulen bietet der Verein auch geschlossene Vorstelllungen an, und zwar am Nachmittag innerhalb der Woche. Gruppen können sich noch für Montag, 16. Mai, 16 Uhr, einen Termin sichern. Der Vorverkauf erfolgt über die Touristikinformation an der Rathausstraße sowie über die bekannten Stellen und online.