Nach Unfall in Varensell bleibt BMW auf Seite liegen

Auf der Varenseller Straße in Varensell ist es am Sonntag um 22.35 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Der Wagen kam kurz hinter der Einmündung Brüningsweg von der Varenseller Straße ab, kollidierte mit einer Mauer und überschlug sich.

Nach Angaben der Polizei kam der 31-jährige Fahrer eines BMW auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr er durch einen Graben, sein Auto kollidierte mit einer Mauer und überschlug sich. Der Rietberger wurde noch am Unglücksort notärztlich behandelt und anschließend in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute leuchteten die Unfallstelle aus, streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab und reinigten die Straße.

Der BMW-Fahrer war ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge in einer Gruppe mit zwei anderen Autos aus Richtung Neuenkirchen kommend in Richtung Ortskern Varensell unterwegs, als es kurz hinter der Einmündung Brüningsweg zu dem Unfall kam. Durch den Aufprall gegen die Mauer wurde diese vollständig zerstört. Einzelteile lösten sich und beschädigten auf dem dahinter befindlichen Grundstück unter anderem einen Fahnenmast sowie ein Vogelhäuschen. Darüber hinaus wurden Straßenschilder aus ihrer Verankerung gerissen und meterweit durch die Luft geschleudert. Der BMW überschlug sich auf dem kombinierten Geh- und Radweg und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Nach dem Notruf wurde in einem ersten Schritt ein Rettungswagen an die Unfallstelle entsandt, später wurden überdies das Notarzteinsatzfahrzeug aus Gütersloh sowie der Löschzug Neuenkirchen alarmiert. „Wir haben das Fahrzeug zunächst stabilisiert und so gegen unkontrolliertes Kippen gesichert“, erklärte Löschzugführer Michael Schnatmann gegenüber dieser Zeitung. Auch sei die Batterie abgeklemmt worden. Der Fahrer habe das Auto aus eigener Kraft verlassen können. Polizeibeamte sperrten die Varenseller Straße während der Unfallaufnahme ab. Der völlig zerstörte BMW wurde abgeschleppt, der Schaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert.