Nepomucenum in Rietberg verabschiedet Abiturienten

Rietberg (gl) - Die 70 Mädchen und 39 Jungen des Abiturjahrgangs 2022 haben in einer feierlichen Veranstaltung am Gymnasium Nepomucenum Rietberg (GNR) ihre Reifezeugnisse aus den Händen von Schulleiter Matthias Stolper und Oberstufenleiter André Bittner erhalten. „Ein großer Tag, Sie können zu Recht stolz auf sich sein“, sagte Bittner. 41-mal wurde eine Eins vor dem Komma erreicht und ein Gesamtnotendurchschnitt von 2,2 erzielt. Dies sei „das beste Gesamtergebnis am GNR seit Einführung des Zentralabiturs“, betonte Matthias Stolper.

Bürgermeister lobt „herausragende Leistung“

Bürgermeister Andreas Sunder sprach in seiner Rede mit Blick auf den Großteil der Qualifikationsphase dieses Jahrgangs von einem „Marathonlauf“, bei dem die Abiturienten außer viel Ausdauer und Biss auch Menschlichkeit, Unterstützung, Solidarität und Toleranz trainiert haben, um ans Ziel zu kommen. Außer den Abiturienten hätten überdies Schulleitung und Lehrerschaft des GNR bei der Gestaltung des Schullebens unter den ständig wechselnden Bedingungen der Pandemielage eine „herausragende Leistung“ gezeigt. Verwaltungschef Sunder äußerte sich zuversichtlich mit Blick auf die Zukunft der Absolventen: „Die Gesellschaft braucht euch. Ihr habt gelernt, Lösungen zu finden, statt nur Hindernisse zu sehen.“ Diana Kochtokrax gab stellvertretend für die Elternschaft den Abiturienten gute Wünsche mit auf den Weg: „Ich wünsche Ihnen, dass Sie einen Beruf finden, der zur Berufung wird.

Nutzen Sie auf diesem Weg all die Möglichkeiten, die Sie mit dem Abitur nun in den Händen halten.“ Im Anschluss griff das eingespielte Team der Jahrgangsstufenleitung Esther Maryniok und André Robrecht in einer humorvollen Rede das von der Stufe gewählte Abi-Motto „Abios Amigos – zwölf Jahre Siesta, jetzt Fiesta“ auf. Für ihren weiteren Lebensweg wünschten die Jahrgangsstufenleiter den Absolventen eine gesunde Balance zwischen Fiesta und Siesta.

Wichtige Kompetenzen erworben

Matthias Stolper würdigte die besonderen Leistungen des Jahrgangs – längst nicht nur der „herausragende Abiturdurchschnitt“, sondern auch die benötigten und gezeigten Kompetenzen wie Gelassenheit, Solidarität, Zuversicht, Improvisation und Offenheit. Stolper appellierte dabei an die Abiturienten, die im Laufe der Schulzeit erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen weiter einzusetzen, damit „Freiheit, Toleranz, Solidarität und Demokratie in unserer Gesellschaft nicht zu Fremdwörtern werden“.

Abiturjahrgang 2022 Der Abiturjahrgang 2022 des Gymnasiums Nepomucenum Rietberg in alphabetischer Reihenfolge: Felix Balsfulland, Colin Bauszus, Ninorta Bissou, Alexandra Brauer, Sophie Brinkmann, Magdalena Brinkmeier, Kathleen Bürger, Lara Buschmann, Emily Bussemas, Julian Büttner, Marlene Darming, Beyza Dedeogullari, Sophie Denzel, Leon Depenbusch, Feodora Dietrich, Berkant Dogan, Annika Dreisewerd, Mathia Niklas Dürkopp, Mats Eblenkamp, Ciara Ehlers, Roman Engelmeier, Tobias Erlei, Carl Henry Ernst, Aaron Euringer, Fynn Ewers, Angelina Fehler, Dana Feller, Jonas Fietz, Hanna Fleiter, Tim Flore, Andrea Gibert, Manon Gillibert, Jan Göhlich, Paula Katharina Graw, Tim Großegesse, Luisa Grundmann, Jana Hagenkort, Piet Hanhardt, Tugce Harbalioglu, Johannes Hartmann, Charlotte Hassemeier, Jean-Pierre Heinz, Antonia Heitmann, Jan Helfthewes, Jona Henze, Fabian Hesse, Eva Himmeldirk, Ida Johannleweling, Lisa Johannsmann, Julia Kammermann, Irem-Sila Karakoyun, Sofia Karali, Marlon Kassenbrock, Ezo Kemik, Alica Klassen, Alina Klassen, Franco Klassen, Isabell Kleßen, Tobias Kloock, Svenja Knaup, Eva Könighaus, Philipp Kuckelsberg, Hanna Kühl, Moritz Küper, Theresa Laukötter, Livius Letzel, Nele Lodenkemper, Emma Cäcilia Lück, Jonas Lünnemann, Elisabeth Lustgarten, Rosa Lustgarten, Henri Mackenbrock, Nina Marquardt, Alia Martinschledde, Maik Merschbrock, Lennart Mückshoff, Timon Münsterteicher, Mandy Oesterschlink, Jonas Ölschläger, Zerda Dilara Özer, Dana Peitz, Sina Pepping, Caroline Peters, Hannah Pittig, Julia Pollhans, Sina Pörtner, Victoria Prass, Viktoria Rehage, Leoni Reimer, Greta Katharina Reinkemeier, Lisa-Marie Repsch, Franziska Rohde, Sarah Röwekamp, Alina Schauff, Charlott Schlepphorst, Margaritha Schmick, Leo Schnatmann, Enis Shala, Maya Spexard, Daria Starikow, Valerie Steinberg, Eric Steiner, Miriam Steiner, Juliane Unruh, Linn van Löchtern, Julius Vorderbrüggen, Fynn Luca Wieck, Carina Wiemann und Madlene Wutke.

Auf Fiesta folgt immer die Siesta

Im Namen des gesamten Abiturjahrgangs blickten Tugce Harbalioglu und Fabian Hesse auf die gemeinsame Zeit als Stufe im Zeichen von „Siesta und Fiesta“ zurück. Sie sprachen ihren Jahrgangsstufenleitern Esther Maryniok und André Robrecht sowie Schulleiter Matthias Stolper und Oberstufenleiter André Bittner ihren besonderen Dank aus. Nach der feierlichen Vergabe der Abiturzeugnisse wurden als Jahrgangsbeste gleich vier Absolventen mit der Note 1,0 ausgezeichnet: Magdalena Brinkmeier, Sarah Röwekamp, Colin Bauszus und Livius Letzel. Für hervorragende Leistungen in ihren Fächern wurden Jan Göhlich und Fynn Luca Wieck (Physik), Colin Bauszus (Mathematik und Chemie), Elisabeth Lustgarten (Philosophie), Isabell Kleßen und Julian Büttner (Deutsch), sowie Alia Martinschledde (Katholische Religion) geehrt. Für ihr besonderes Engagement in der Jahrgangsstufe und der Schulgemeinde insgesamt ist Tugce Harbalioglu mit dem Social-Award der Volksbank Rietberg ausgezeichnet worden.