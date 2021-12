Nepomucenum Rietberg: Schülerin stellt Studiengang vor

Rietberg (gl) - Immer wieder kommt es vor, dass sich ehemalige Schüler des Gymnasiums Nepomucenum Rietberg (GNR) auch nach ihrem Abschluss wieder an ihren Lernort wenden. So auch Stina Marie Lorenz, Abiturjahrgang 2018. Nach einem „Lückenjahr“ in Bolivien und Frankreich absolviert sie nun den deutsch-französischen Bachelor-Studiengang „Europäische Studien“ an den Universitäten Paderborn sowie Le Mans, wo man sie zur Botschafterin dieses Studiengangs gewählt hat.

Berufs- und praxisbezogene Sprachausbildung

In dieser Funktion nahm sie Kontakt zur Koordinatorin für Fremdsprachen am GNR, Sylvia Ottofrickenstein, auf mit dem Vorschlag, „Europäische Studien“ an ihrer ehemaligen Bildungsstätte vorzustellen. Gesagt, getan: Nach ihrem Praktikum bei der Vertretung des Landes NRW bei der Europäischen Union in Brüssel und mit vielen positiven Erfahrungen im Gepäck fand nun jüngst die Präsentation vor den Schülern der drei GNR-Oberstufenkurse Französisch statt.

Die Heranwachsenden erfuhren, dass es sich bei den „Europäischen Studien“ um einen binationalen Doppeldiplom-Studiengang handelt, der drei Jahre dauert und berufsqualifizierende Inhalte vermittelt. Maximal zehn Studierende pro Jahrgang und Universität können zugelassen werden. Integriert sind ein Studienjahr an der Partneruniversität Le Mans und ein sechswöchiges Auslandspraktikum. Nach erfolgreichem Abschluss werden den deutschen und französischen Absolventen jeweils die beiden gleichwertigen Grade „Bachelor“ und „Licence“ verliehen.

Im Vordergrund stehe eine berufs- und praxisbezogene Sprachausbildung in beiden Partnersprachen sowie in Englisch, informierte Stina Marie Lorenz die Gymnasiasten. Wer sich für den Studiengang entscheide, für den ergäben sich sowohl im deutschen als auch im französischen Raum vielfältige berufliche Optionen, beispielsweise im Journalismus, Tourismus, in Museen, an politischen Institutionen sowie in Kultur- und Bildungseinrichtungen. Im Namen der gesamten Schule und der Fachschaft Französisch bedankte sich Fremdsprachenkoordinatorin Sylvia Ottofrickenstein mit einer kleinen Aufmerksamkeit bei Stina Marie Lorenz für ihr außergewöhnliches Engagement.