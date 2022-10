Neue Geflügelpest-Ausbrüche: Schutzmaßnahmen verschärft

Landwirtschaftsministerin warnt angesichts der Fälle in Rietberg und in Münster vor besonders aggressivem Virus

Rietberg/Düsseldorf

Nach zwei weiteren Geflügelpest-Ausbrüchen in Nordrhein-Westfalen sind die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus verschärft worden. In einem Betrieb in Rietberg-Varensell seien rund 8000 Tiere und in einer Hobbyhaltung in Münster etwa 80 Tiere getötet und entsorgt worden, teilte das NRW-Landwirtschaftsministerium am Dienstag mit.

Von dpa