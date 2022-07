Neue Seilbahn lockt in Rietberger Gartenschaupark

Die Attraktion im Parkteil Nord wird im Rahmen des Familienfests des Fördervereins am 24. Juli in Betrieb genommen.

Der Förderverein lädt zum Familienfest am Sonntag, 24. Juli, ein. Dann wird auch die neue Seilbahn eingeweiht. Die erste Fahrt unternehmen Gartenschaupark-Geschäftsführer Johannes Wiethoff und Uli Schönebeck, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins, um 11 Uhr. Neuer Rasen wurde eingesät, der nun noch ein wenig wachsen muss, damit am Festsonntag alles passt.

Rietberg (gl) - Besucher des Gartenschauparks Rietberg haben längst die Baustelle in der Nähe des großen Rutschenturms im Parkteil Nord entdeckt: Dort entsteht eine neue Seilbahn, die am Sonntag, 24. Juli, passend zum Familienfest des Fördervereins eingeweiht werden soll.

Erbauer hat sich bereits mit Rutschenturm einen Namen in Rietberg gemacht

Die Attraktion wurde mit großzügiger Unterstützung des Fördervereins des Gartenschauparks installiert, informiert die Gartenschaupark-Rietberg-GmbH in einer Pressemitteilung. Um eine Seilbahn zu bauen, die auch optisch gut zum direkt angrenzenden Rutschenturm passt, wurde demnach das Unternehmen Kaiser & Kühne Freizeitgeräte beauftragt, das seinerzeit auch den Rutschenturm errichtet hatte.

Das 30 Meter lange Spielgerät hat nun das Subunternehmen JK Spielplatzmontage aufgebaut. „Die Seile werden rechtzeitig eingehängt, dann kann das Schwebevergnügen beginnen“, heißt es. Die erste Fahrt wollen Gartenschaupark-Geschäftsführer Johannes Wiethoff und Uli Schönebeck, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins, um 11 Uhr absolvieren.

Rund um die Seilbahn-Eröffnung gibt es an dem Tag zwischen 11 und 18 Uhr ein buntes Programm für die ganze Familie im Parkteil Nord. Verschiedene Spielstationen werden aufgebaut. Die Kinder können sich in den Power-Paddler-Booten im kleinen Wasserbassin vergnügen, auf dem Bungeetrampolin hüpfen, die Alpenrutsche hinuntersausen und sich beim Spiel ohne Grenzen messen. Im Märchentipi nimmt Märchenkönig Karl-Heinz Schudt die Besucher mit in traumhafte Welten.

Schwungvolle Melodien mit Lieselotte Quetschkommode

Lieselotte Quetschkommode, die auch die Seilbahn-Eröffnung musikalisch begleiten wird, gibt um 14 und um 16 Uhr zwei Kinderkonzerte in der Volksbank-Arena. „Die Künstlerin ist bekannt für die einzigartige Mischung aus Musik, Schauspiel und Kleinkunst und wird für gute Unterhaltung sorgen“, heißt es.

Mozart, Haydn und Pattison auf der Freiluftorgel

Zudem wird Musik „an Europas größter bespielbarer Freiluftorgel“ angekündigt. Sie war lange defekt und wurde gerade renoviert. Das erste Konzert auf dem mit 168 Pfeifen ausgestatteten Instrument wird ab 15 Uhr der Rietberger Konzertorganist und Kirchenmusiker Engelbert Schön spielen. Er gibt Stücke von Thomas Mee Pattison, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ad Wammes und Andreas Willscher zum Besten.

Der Förderverein des Gartenschauparks ist mit einem Info-Stand samt Glücksrad vertreten. Auch das Deutsche Rote Kreuz ist mit einem Info-Stand dabei. Alle Angebote sind im regulären Eintrittspreis enthalten. Erwachsene zahlen fünf Euro für die Tageskarte, eigene Kinder haben freien Eintritt.