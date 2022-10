Neuenkirchen: 400 Haushalte von Stromausfall betroffen

Mitarbeiter der Westnetz-Bereitschaft vor Ort stellten am Samstag die Stromversorgung über ein alternatives Kabel sicher.

Rund 400 Haushalte waren am Samstag von dem Stromausfall in Neuenkirchen betroffen.

Rietberg-Neuenkirchen (gl) - Der Stromausfall, der sich am Samstag in Neuenkirchen ereignet hat, geht auf eine defekte Zehn-KV-Stromleitung zurück. Das hat am Montag Hanna Witeczek, Pressesprecherin des zuständigen Energieversorgers Westnetz, auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt. Demnach dauerte der Ausfall von 16.41 bis 17.30 Uhr und betraf rund 400 Haushalte.

Mitarbeiter der Westnetz-Bereitschaft vor Ort stellten die Stromversorgung über ein alternatives Kabel sicher. „Das defekte Kabel wird heute repariert. Dafür wird das fehlerhafte, zwei bis drei Meter lange Teilstück entfernt und ersetzt“, erklärt Witeczek. Anschließend werde die Strecke wieder in Betrieb genommen.