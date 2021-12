Neuenkirchen: Hausbewohner erleidet Rauchgasvergiftung

Rietberg-Neuenkirchen (gl) - Eine starke Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Wohnhauses an der Oststraße in Neuenkirchen hat am Montag gegen 20 Uhr die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilt, vermuten die Brandschützer, dass durch den Kurzschluss eines Modellflugzeug-Akkus enorme Hitze entstanden ist, die sich auf der Etage ausbreitete und auf mehrere Objekte übergriff. Der Bewohner des Hauses zog sich bei ersten Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Auch wenn kein Gebäudeschaden entstand, schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 30.000 Euro.