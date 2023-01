Neuenkirchen: Schwerer Unfall bei Schneegriesel und Nebel

Rietberg-Neuenkirchen (ei) - Weil er vermutlich nicht angeschnallt war und die Vorfahrt eines VW Bulli missachtete, wurde am Donnerstag gegen 17.10 Uhr bei einem Unfall auf der Kreuzung Druffeler Straße/Sandfeldstraße ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt.

Schlechte Sichtbedingungen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeibeamten an der Unfallstelle wollte der Fahrer eines Seat Mii aus der Sandfeldstraße links auf die Druffeler Straße abbiegen, um seine Fahrt in Richtung Lintel fortzusetzen. Bei einbrechender Dunkelheit und schlechten Sichtbedingungen aufgrund von Nebel und Schneegriesel übersah er offenbar einen von links herannahenden weißen Bulli. Dessen 37-jähriger Fahrer versuchte noch durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Transporter krachte aber in die linke Front des Kleinwagens, der nach dem Zusammenstoß mehrere Meter weit Richtung Neuenkirchen geschleudert wurde. Der Bulli blieb auf der Gegenfahrbahn mit erheblichen Beschädigungen liegen.

Die Kreisleitstelle der Feuerwehr entsandte zwei in Rietberg stationierte Rettungswagen sowie das Notarzteinsatzfahrzeug aus Rheda-Wiedenbrück an die Unfallstelle. Der Schwerstverletzte reagierte zunächst nicht auf Ansprache. Er war offenbar durch den Zusammenstoß quer durch das Auto geschleudert worden und hatte viel Blut verloren. Nach der ersten intensivmedizinischen Behandlung an der Unfallstelle wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Bulli blieb augenscheinlich körperlich unverletzt, wurde aber zur Kontrolle ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.

Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Die Polizisten sperrten die Druffeler Straße komplett. Autofahrer, die Richtung Neuenkirchen unterwegs waren, konnten aber noch rechts in die Sandfeldstraße abbiegen. Für die Spurensicherung wurden die Löschzüge Neuenkirchen und Rietberg alarmiert, um die Unfallstelle großflächig auszuleuchten. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden gibt die Polizei mit 50 000 Euro an.