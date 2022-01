Neuenkirchener erhält gestohlenes Saxophon zurück

Rietberg-Neuenkirchen/Bielefeld (gl) - Ein Mini-Saxophon ist im Sommer 2021 aus einem Bauwagen entwendet worden, der auf einem Privatgrundstück an der Marienfelder Straße im Bielefelder Ortsteil Quelle abgestellt war. Rund sieben Monate später – einen Tag vor seinem 55. Geburtstag – erhielt der Besitzer aus Neuenkirchen sein Instrument zurück.

„Ich kann es immer noch nicht glauben“

Damit konnten die Kriminalbeamten dem Mann aus dem Wapeldorf eine große Freude machen. Das Instrument war zuvor in einem gestohlenen Citroen in Brackwede entdeckt worden. Das ungewöhnliche Fundstück wurde durch die Ermittler mit dem Tatgeschehen vom Juni 2021 in Verbindung gebracht und konnte jetzt dem rechtmäßigen Eigner überreicht werden.

„Ich kann es noch immer nicht glauben“, freute sich Andreas Dreischalück aus Neuenkirchen. Er nutze das kleine Saxophon in seinem Beruf als Altenpfleger, um den Senioren mit live gespielten Musikstücken eine Freude zu bereiten, berichtete er. Diese blühten regelrecht auf und seien wieder in der Lage, mit ihren Familienangehörigen zu singen, sagte der Hobbymusiker, während er sein Instrument im Polizeipräsidium nach sieben Monaten im Empfang nahm.