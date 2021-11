Neues Regenrückhalte- becken in Mastholte

Die Arbeiten dauern bis Mai 2022 und kosten 630 000 Euro: In Rietberg-Mastholte wird ein neues Regenrückhaltebecken gebaut.

Rietberg-Mastholte (gl) - Außerhalb des Ortskerns von Mastholte baut die Stadt Rietberg derzeit ein neues Regenrückhaltebecken. Es soll künftig die Regenwassermengen von mehreren Wohn- und Mischgebieten aufnehmen, bevor sie in die Haselhorst eingeleitet werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Der Bau des Regenrückhaltebeckens ist Voraussetzung, um weiterhin in diesem Einzugsgebiet Regenwasser einleiten zu dürfen.

Maßnahmen zur schnellen Begrünung

Das reine Erdbecken entsteht im Bereich der Straße Im Busche auf einer Grundfläche von 14 000 Quadratmetern. Nach Fertigstellung hat es ein Fassungsvermögen von rund 6 400 Kubikmetern. Das Becken wird als reines Erdbecken gestaltet und die Böschungen werden mit Vegetationsmatten zur schnellen Begrünung ausgekleidet. Die Wallhecke und Gehölze werden erhalten und für die nötige Pflege wird ein Rundweg angelegt.

Regenwasser wird in das neue Becken geleitet

Das etwa 1,5 Meter tiefe Becken wird bei Regenfällen und entsprechenden Abflüssen eines Seitengrabens über eine Zulaufstrecke befüllt. Bei nachlassendem Abfluss entleert es sich über die gleiche Strecke wieder selbsttätig. Regenwasser, das aktuell noch in einen Graben südwestlich der Langenberger Straße fließt, soll über einen Entwässerungsgraben zukünftig ebenfalls in das neue Regenrückhaltebecken geleitet werden. Dazu soll ein etwa 25 Meter langer Regenwasserkanal in einem Grünstreifen verlegt werden.

Anlieger werden rechtzeitig informiert

Da für den Bau der Zulaufstrecke in das Regenrückhaltebecken die Straße Im Busche gekreuzt werden muss, müssen Passanten mit einer kurzzeitigen Sperrung der Straße rechnen, heißt es in der Mitteilung. Die Anlieger werden im Bauablauf rechtzeitig über die sie betreffenden Einschränkungen von der Baufirma informiert. Die Arbeiten werden bis etwa zum Mai im kommenden Jahr dauern und rund 630 000 Euro kosten.