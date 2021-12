Sekundenschlaf führt zu Unfall

Ein 72-jähriger Rheda-Wiedenbrücker ist bei einem Unfall am Silvestermorgen in Rietberg-Mastholte leicht verletzt worden.

72-jähriger Rheda-Wiedenbrücker in Rietberg-Mastholte leicht verletzt

Vermutlich wegen eines Sekundenschlafes ist am Silvestermorgen gegen 10.05 Uhr im Rietberger Ortsteil Mastholte ein 72-jähriger Rheda-Wiedenbrücker mit seinem Mazda von der Langenberger Straße abgekommen und vor einen Baum geprallt.

Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Den Angaben der Beamten zufolge war der Rentner mit seinem Mazda 6 auf der Langenberger Straße aus Richtung Langenberg kommend in Richtung Ortskern unterwegs. Augenzeugen berichteten den Ordnungshütern, dass der Kombi in der langgezogenen Rechtskurve kurz hinter der Einmündung Graswinkel immer weiter auf die Gegenfahrbahn geriet.

Der Pkw kam von der Straße ab, streifte zunächst mit der linken Seite einen Baum und prallte dann vor einen weiteren. Aufgrund der seitlichen Beschädigung ließ sich die Fahrertür nicht mehr öffnen. Weil der Wagen in einem Graben stand, konnte auch die Beifahrertür nicht genutzt werden.

Löschzüge Rietberg und Mastholte im Einsatz

Die Fahrertür ließ sich nicht mehr öffnen. Die Löschzüge Mastholte und Rietberg wurden alarmiert, Löschzugführer Günter Poll standen zunächst etwa 50 Einsatzkräfte zur Verfügung. Da der Pkw schnell geöffnet und der Fahrer zügig aus dem Fahrzeug gerettet werden konnte, konnte bis auf eine Fahrzeugbesatzung und die Einsatzleitung alle übrigen Kräfte schnell wieder einrücken. Die Besatzung des Rietberger Rettungswagens sowie des Notarzteinsatzfahrzeuges aus Delbrück versorgten den leicht verletzten Mann an der Unfallstelle und brachten ihn später zur Kontrolle in ein Gütersloher Krankenhaus.

An dem Fahrzeug entstand unfallbedingt Totalschaden, der Wagen wurde durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde aufgrund eines zunächst von ihm selbst angegebenen und polizeilich vermuteten Sekundenschlafs sichergestellt.

Der am Fahrzeug und an den beschädigten Straßenbäumen entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0.