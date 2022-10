Patenschaft zwischen Rietberg und Kaserne besiegelt

Rietberg (gl) - Mit seiner Unterschrift ist Bürgermeister Andreas Sunder jetzt für die Stadt Rietberg eine neue Patenschaft eingegangen: Partner ist die Betreuungsstelle für Zivilberufliche Aus- und Weiterbildung der Westfalen-Kaserne der Bundeswehr in Ahlen. Die Idee geht auf die Aktiven der St.-Hubertus-Schützengilde zurück.

Freundschaftlicher Schulterschluss

„Diese Patenschaft ist eine gute Entscheidung, weil sie nicht von oben angeordnet ist, sondern aus der Stadtgesellschaft heraus entsteht. Gut auch deshalb, weil sie an vergangene Zeiten anknüpft“, sagte Sunder im Rahmen der Feierstunde. Denn bereits in der Vergangenheit gab es einen freundschaftlichen Schulterschluss mit einer Kompanie des Sanitätsregiments 22 Westfalen der Paracelsuskaserne in Ahlen. Er bestand von 1974 bis 2016 und war mit Unterstützung der örtlichen Vereine gepflegt worden. Im Rahmen der Bundeswehrreform wurde dieses Regiment Anfang 2016 allerdings aufgelöst – und so endete auch die Patenschaft.

Zum Start der neuen Verbindung kam Hauptmann Rene Heller mit dem Stammpersonal der Einheit nach Rietberg. Das sind neben ihm Oberstabsfeldwebel Thorsten Schmiech, Oberstabsgefreiter Aydin Baysal und Stabsunteroffizier Mark Meyer. Sie kümmern sich in der Westfalen-Kaserne um die berufliche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeit für Soldatinnen und Soldaten auf Zeit, bis hin zur Fachkraft- und auf Meisterebene. Somit wachse die „Kompanie“ schnell auf 80 bis 100 Personen, wenn auch stets mit einer hohen Fluktuation, weil die Ausbildungszeit meist nicht mehr als drei Jahre beträgt, hieß es.

Aus Patenschaft soll einmal Partnerschaft werden

Fünf Ausbildungsgänge werden in Ahlen angeboten. Die Soldaten sollen sich nach dem Willen Hellers in der Öffentlichkeit zeigen, den Kontakt zu den Bürgern suchen. „Wir wollen Berührungsängste abbauen und die Soldaten als Menschen zeigen, trotz Uniform – ganz besonders in diesen schwierigen Zeiten, in denen nicht weit weg wieder Krieg herrscht.“ Deshalb sei die Patenschaft ganz in seinem Sinn. Schon im November wolle man mit einer Gruppe Lehrgangsteilnehmer anlässlich des Volkstrauertags erneut nach Rietberg kommen.

Michael Kaimann und Hubert Kammermann von der heimischen Schützengilde hatten den Impuls dafür gegeben, sich mit einer Kompanie der Bundeswehr in Freundschaft zu verbinden. Rietbergs ehemaliger Bürgermeister und jetziger Landtagspräsident André Kuper half bei der Vermittlung von Kontakten. „Wir sind schon ein wenig stolz darauf, dass wir Initiativengeber sind“, meinte Gilde-Chef Stefan Kay in der Feierstunde und sprach sogleich eine Einladung zum nächsten Schützenfest im August 2023 aus. „Ich wünsche mir, dass aus dieser Patenschaft eine Partnerschaft wird.“