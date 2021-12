Pe Werner serviert in Rietberg weihnachtliche Chansons

Rietberg (gl) - Weihnachtliche Chansons erklingen morgen, Dienstag, in der Rietberger Cultura. Im Gepäck hat sie Pe Werner. Das Programm dazu steht unter dem Titel „Ne Prise Zimt“ und beginnt um 20 Uhr. Die Sängerin („Kribbeln im Bauch“) widmet sich augenzwinkernd deutschen Weihnachtsritualen und Geschichten rund um die Geschenke in letzter Minute, Schneeschipp-Pflicht, Gänsefüllungen sowie Tannenbäumen zwischen Lamettazwang und Brandschutzversicherung. Begleitet von Peter Grabinger am Flügel, schlendert sie unterhaltsam durchs Winterwunderland aus Pop, Jazz und Chanson.

Es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Der Veranstalter Kulturig empfiehlt zudem, zusätzlich einen Corona-Test zu machen. Eine Testmöglichkeit vor Ort ist gegeben. Termine können unter www.kulturig.de gebucht werden. Karten gibt es bei der Touristikinformation unter 05244/986100, per E-Mail an kulturig@stadt-rietberg.de und im Internet.