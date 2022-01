Polizei beendet Ermittlungen nach Brand in Neuenkirchen

Rietberg-Neuenkirchen (sud) - Die Polizei hat ihre Ermittlungen nach dem Großbrand beim Neuenkirchener Möbelhersteller Procontour abgeschlossen. Das bestätigte am Montag Katharina Felsch von der Kreispolizeibehörde Gütersloh. Wie es zu dem verheerenden Feuer kommen konnte, ist jedoch weiterhin unklar.

Keine Hinweise auf technischen Defekt

Die Brandexperten der Kriminalpolizei und ein Brandsachverständiger können laut Felsch aber zumindest ausschließen, dass ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer am 30. November war, das weite Teile des Procontour-Stammsitzes an der Detmolder Straße in Neuenkirchen zerstört hatte. Auch Hinweise zu einer bewussten oder fahrlässigen Brandlegung haben sich nach Angaben der Polizeisprecherin im Lauf der nun abgeschlossenen Ermittlungen nicht ergeben.

Staatsanwaltschaft Bielefeld ist jetzt am Zug

Das weitere Vorgehen ist jetzt Sache der Staatsanwaltschaft Bielefeld. Diese entscheidet laut Katharina Felsch darüber, ob die Ermittlungen zur Brandursache endgültig eingestellt werden.

Bei dem Feuer bei Procontour war ein Millionenschaden entstanden. Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit mehr als 200 Kräften im Einsatz. Die schwarze Rauchwolke war kilometerweit sichtbar. Auch am Folgetag gingen die Löscharbeiten weiter.