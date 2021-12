Polizei Bielefeld: Rietbergerin leitet Direktion Verkehr

Rietberg (gl) - Die Rietbergerin Margit Picker ist zur Direktionsleiterin Verkehr beim Polizeipräsidium Bielefeld ernannt worden. Sie tritt die Nachfolge von Bertram Welsing an, der Ende Juli 2021 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Bevor die heute 55-Jährige 2015 als Referentin für Salafismus und islamistischen Terrorismus in das Ministerium des Innern NRW (IM NRW) wechselte, leitete sie die Direktion Verkehr bei der Polizei Gütersloh.

Bandbreite der Themen und große Zielgruppe faszinieren

Zuvor war sie Chefin der Polizeiinspektionen Bünde (Polizei Herford) sowie Lemgo (Polizei Lippe). Ab 2018 führte die Rietbergerin im Landeskriminalamt NRW das Dezernat 14 (Auswerte- und Analysestelle Organisierte Kriminalität mit Schwerpunkt Bekämpfung der Rocker- und Clankriminalität) sowie das damalige Dezernat 25 (Koordinierungsstelle islamistische Gefährder und Terrorismus-Abwehrzentrum NRW). Nach dem Missbrauchsfall Lügde wurde sie im Februar 2019 vom IM NRW zur Abteilungsleiterin Polizei der Kreispolizei Lippe berufen.

Margit Picker freut sich auf die neue Aufgabe in Bielefeld und ist zuversichtlich, dass ihr die fünfjährige Erfahrung als Leiterin der Direktion Verkehr bei der Polizei Gütersloh den Einstieg erleichtern wird: „Mich fasziniert an der Direktionsleitung Verkehr vor allem die Bandbreite der Themen und die große Zielgruppe, da jeder Mensch am Verkehr teilnimmt – zu Fuß, mit dem Rad, mit dem E-Scooter, mit dem Motorrad, dem Pkw oder dem Lkw –, und das lebenslang, vom Kindergarten bis ins hohe Alter“, wird sie in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Bielefeld zitiert.

Komplexität für alle Menschen beherrschbar machen

Kein Bereich polizeilicher Aufgabenwahrnehmung betreffe somit einen größeren Personenkreis. Und niemals zuvor sei die Verkehrsrealität so komplex und spezialisiert wie heute. „Mit steigendem Verkehrsaufkommen, fortschreitender Technik und anwachsender Automatisierung steigen die Herausforderungen des Straßenverkehrs an jeden einzelnen und an die Polizei. Mir ist wichtig, dass diese Komplexität für alle Menschen beherrschbar bleibt – sowohl in den Innenstädten als auch im Hochgeschwindigkeitsbereich auf den Autobahnen“, betont die 55-Jährige.

Dafür unterstütze man mit Verkehrssicherheitsberatern alle Zielgruppen präventiv, verfolge Verstöße aber konsequent, insbesondere Straftaten. Die Direktion Verkehr umfasst drei Verkehrsinspektionen und die Verantwortung für zwei Autobahnpolizeiwachen inklusive Einsatztrupp der Autobahn, Verkehrsdienst Stadt und Autobahn, zwei Verkehrskommissariate sowie Verkehrsunfallprävention/Opferschutz.