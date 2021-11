Polizei ermittelt nach Schüssen auf Auto in Neuenkirchen

Wer hat mit einem Luftgewehr auf ein Auto in Neuenkirchen geschossen? Ein ähnlicher Vorfall in Rietberg ist indes frei erfunden worden.

Rietberg-Neuenkirchen (gl) - Offenbar mit einem Luftgewehr ist am Samstagvormittag auf ein Auto ihn Neuenkirchen geschossen worden. Die Kreispolizeibehörde Gütersloh ermittelt.

Heckscheibe an drei Stellen beschädigt

Der ungewöhnliche Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 11.45 Uhr in Neuenkirchen. Kurz zuvor hatte die Fahrerin mit ihrem VW Polo vor einer Rotlicht zeigenden Ampel an der Langen Straße warten müssen.

Nach Angaben der Polizei weist die Heckscheibe des VW Polo an drei Stellen Beschädigungen auf. „Das Schadensbild lässt Rückschlüsse auf eine Schussabgabe durch ein Luftgewehr zu“, informiert die Behörde, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Die Fahrerin des Wagens wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Ähnlicher Vorfall in Rietberg frei erfunden

Gerüchte, wonach es am Sonntag in Rietberg im Bereich der Delbrücker Straße zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein soll, bestätigten sich nach Polizeiangaben nicht. „Eine Rietbergerin hat die Geschichte eigenen Angaben nach frei erfunden“, teilt die Polizei dazu mit und stellt klar: „Solche Behauptungen rufen nicht nur unnötige Ängste hervor, sondern sind unter Umständen auch strafbar.“

Polizei setzt auf Zeugenhinweise

Zur Aufklärung des Falls in Neuenkirchen hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Sie fragt konkret: Wer kann Angaben zu dem Vorfall am Samstag machen? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Lange Straße und Gütersloher Straße gemacht?

Hinweise nimmt die Dienststelle unter Telefon 05241/8690 entgegen.