Polizei zieht in Rietberg rasenden Kradfahrer aus Verkehr

Rietberg (gl) - Beamten des Verkehrsdiensts der Kreispolizeibehörde Gütersloh ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer negativ aufgefallen. Der Mann überholte an einer Ampel auf der Lippstädter Straße in Rietberg ein vor ihm anfahrendes Auto, beschleunigte dann sein Krad, fuhr es auf einer kurzen Strecke nur auf dem hinteren Reifen und setzte seinen Weg schließlich in der Spitze mit etwas mehr als 130 Kilometern pro Stunde bei erlaubten Tempo 70 fort.

Das alles beobachteten Polizisten, die in einem zivilen Fahrzeug direkt hinter dem Motorrad die Lippstädter Straße befuhren. Demnach überholte der Mann mit seiner Maschine zu guter Letzt noch ein vor ihm befindliches Auto an einem nicht einsehbaren Streckenabschnitt. Die Beamten hielten den 21-jährigen Lipperoder kurz vor der Mastholter Straße an. Noch vor Ort wurde sein Führerschein in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld sichergestellt. Außerdem wurde ein Strafverfahren aufgrund von verbotenem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.