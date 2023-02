Polizisten tragen gefesselten Rietberger aus Zug

Rietberg (gl) - Ein Mann aus Rietberg hat am Mittwochmorgen im Bochumer Hauptbahnhof für Aufsehen gesorgt, nachdem er sich hartnäckig geweigert hatte, einen Regionalexpress zu verlassen. Mehrfach habe der 31-Jährige die hinzugerufenen Bundespolizisten angegriffen und diese leicht verletzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zwang angedroht

Demnach bat ein Zugbegleiter des RE 6, der von Hamm nach Essen fuhr, gegen 8.30 Uhr die Bundespolizei im Hauptbahnhof Bochum um Unterstützung. An Bord befinde sich ein Mann, welcher von der Weiterfahrt ausgeschlossen worden sei, den Regionalexpress jedoch nicht verlassen wolle, hieß es. Doch auch die Beamten drangen der Mitteilung zufolge nicht wirklich zu dem Ostwestfalen durch: Mehrfach habe man ihn aufgefordert, auszusteigen – ohne Erfolg. Also drohten die Polizisten Zwang an, was aber ebenso wenig half. Als der guineische Staatsangehörige zu guter Letzt von den Einsatzkräften an den Armen gepackt wurde, hielt er sich laut Bericht zunächst an einem Haltegriff fest, warf sich dann auf sein mitgeführtes Fahrrad und umklammerte es. Zudem trat er offenbar um sich und schrie lautstark.

Zuletzt gefesselt

Gemeinsam mit weiteren Polizisten fesselten die Einsatzkräfte den Mann an den Armen und Beinen und trugen ihn schließlich zur Wache. Dort konnte seine Identität ermittelt werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch und Körperverletzung ein. Das Geschehen ist von Bodycams aufgezeichnet worden, teilt die Behörde mit.