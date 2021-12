Procontour Neuenkirchen: Brandrückstände ungefährlich

Rietberg-Neuenkirchen (gl) - Die Rückstände im Umfeld des Großbrands bei der holzverarbeitenden Firma Procontour am 30. November in Neuenkirchen sind ungefährlich. Das geht aus dem Abschlussbericht des NRW-Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) hervor, der der Stadt Rietberg nun vorliegt.

Lanuv analysiert Proben

Bei den abgewehten, verkohlten Brandrückständen handelt es sich demnach höchstwahrscheinlich um die Isolierschicht aus den sogenannten Sandwichplatten, mit denen die Halle gebaut wurde. Diese hatten sich in östlicher Windrichtung massiv und weiträumig verteilt. Eine Sondereinheit des Lanuv hatte mehrere Proben genommen und diese analysiert. Resultat: „Die Messergebnisse zeigen, dass die Zusatzbelastung durch die Rauchgase und niedergeschlagenen Brandrückstände, bezogen auf die untersuchten Schadstoffe, unbedenklich ist.“ Alle Werte bewegen sich im Rahmen beziehungsweise unterhalb der üblichen Hintergrundbelastung für NRW.

Anwohner waren zunächst aufgefordert worden, mit den Reinigungsarbeiten bis zum Abschlussbericht zu warten. „Sie können nun gefahrlos die niedergegangenen Brandrückstände entfernen“, lässt die Stadt wissen. Sichtbar verunreinigtes Obst und Gemüse sollte vorsorglich weggeworfen oder vor Verzehr sehr gründlich gewaschen sowie wenn möglich geschält werden. Abfälle und Abwasser können über den Hausmüll beziehungsweise die Kanalisation entsorgt werden. Diese Maßnahmen empfiehlt das Lanuv.

Nach dem Großbrand waren vereinzelt – vor allem im Nahbereich des Unglücksorts (etwa 150 Meter in östliche Richtung) – auch Glassplitter gefunden worden. Dabei handelt es sich laut Mitteilung aus dem Rathaus um Teile einer Photovoltaik- oder Solaranlage. Von den Bruchstücken gehe ebenfalls keine akute, unmittelbare Gefahr aus. Untersuchungen an unterschiedlichsten Modulen zeigten demnach keine relevante Freisetzung von Schadstoffen. Das Lanuv rät, besonders betroffene Bereiche oder Nutztierflächen zu kontrollieren und gegebenenfalls von dem Material zu reinigen. Größere Stücke können händisch aufgesammelt oder Laubsaugern genutzt werden.

Messergebnisse unterschreiten Prüfwerte

Die Proben wurden auf polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane (PCDD/F), polychlorierte Biphenyle (PCB) sowie polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) analysiert. Heraus kam, dass PCDD/F und dl-PCB nur sehr gering enthalten sind und sowohl den Grenzwert der EU-POP-Verordnung für gefährliche Abfälle von 15 µg TEQ/kg um mehrere Größenordnungen als auch typische Gehalte von Straßenstaub unterschreiten.

Die Prüfwerte (Gesamt-PCB) würden von den in den untersuchten Materialproben gemessenen Werten von maximal 51 µg/kg deutlich unterschritten, so dass eine Anreicherung im Boden auf das Niveau dieser Werte nicht zu befürchten sei, ist in dem Lanuv-Bericht weiter vermerkt. Auch stellten die Brandverwehungen keinen gefährlichen Abfall im Sinne der einschlägigen Abfallregularien dar. Abschließend heißt es: „Alle Boden-Prüfwerte werden sehr deutlich unterschritten (Gehalt an B[a]P in den Brandrückständen 1,1 µg/kg entspricht 0,0011 mg/kg), so dass durch die Partikeleinträge für die PAK eine Anreicherung im Boden auf dieses Niveau nicht zu befürchten ist.“