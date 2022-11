Rietberg bereitet sich auf den möglichen Ernstfall vor

Wenn sich abzeichnet, dass ein Stromausfall über einen längeren Zeitraum andauern wird, wird am historischen Rathaus in Rietberg ein Infopunkt eingerichtet. An diesen könnten sich Bürger bei allgemeinen Fragen zur Hilfe in dieser Krisensituation wenden.

Die Stadt wappnet sich für den Fall der Fälle: „Wir wollen keine Panik verbreiten, aber wir wollen gut vorbereitet sein“, sagt Rietbergs Bürgermeister Andreas Sunder mit Blick auf einen möglichen längeren Stromausfall in Rietberg. Vor dem Hintergrund der sogenannten Energiemangellage wird ein solcher Krisenfall derzeit bundesweit diskutiert.

Die Stadt Rietberg bereitet sich aktuell auf verschiedene Szenarien vor. Zum einen geht es darum, im Notfall den Betrieb des Rathauses in Kernbereichen sicherzustellen und Anlaufstellen für die Bevölkerung zu schaffen. Beides wäre beispielsweise im Fall eines länger andauernden Stromausfalls relevant. Dazu hat Bürgermeister Sunder einen abteilungsübergreifenden Stab für außergewöhnliche Einsätze gebildet, der im Notfall sofort reagieren kann. Zudem arbeitet die Emskommune zu diesen Fragestellungen eng mit dem Kreis Gütersloh zusammen.

Vorbereitungen für einen längeren Stromausfall laufen auf Hochtouren

Momentan beschafft die Stadtverwaltung die notwendige Technik und Geräte. Die erforderlichen Notstromaggregate sind schon vorhanden und einsatzbereit. „Wenn sich abzeichnet, dass ein Stromausfall über einen längeren Zeitraum andauern wird, wird die Stadt Rietberg einen Infopunkt am historischen Rathaus in Rietberg, Rathausstraße 31, einrichten“, informiert die Verwaltung. An diesen könnten sich Bürger bei allgemeinen Fragen zur Hilfe in dieser Krisensituation wenden. Der Infopunkt werde kurzfristig mit städtischem Personal besetzt und mit Notstrom versorgt, so dass die Kommunikation zu Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei stets sichergestellt ist.

In einem Notfall, in dem sie sonst 110 oder 112 wählen würden, können sich Bürgerinnen und Bürger an die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr wenden. Die Gerätehäuser in Rietberg, Mastholte und Neuenkirchen werden dann mit Fachpersonal besetzt sein, das Erste Hilfe leisten kann. Auch diese Anlaufstellen sind mit Notstrom versorgt und verfügen über Kommunikationstechnik, um Notrufe weiterzuleiten.

Den Bürgern wird empfohlen, sich frühzeitig auf Stromausfälle einzustellen

Die Stadt empfiehlt allen Bürgern darüber hinaus, sich frühzeitig auf ein solches Szenario vorzubereiten. „Sinnvoll ist etwa die Bevorratung für mehrere Tage mit Wasser und haltbaren Lebensmitteln, die ungekocht verzehrt werden können“, rät die Verwaltung. Kerzen, Taschenlampen, Batterien, Hygieneartikel und ein batteriebetriebenes Radio seien ebenfalls nützlich.