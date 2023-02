Rietberg bereitet sich auf die tollen Tage vor

So gut gelaunt soll es für alle Beteiligten wieder zugehen, wenn am morgigen Donnerstag der Altweiberumzug und dann am 20. Februar der große Rosenmontagszug Rietbergs historische Straßen unsicher macht. Damit das gelingt, haben die ausrichtende Grafschaftler Karnevalsgesellschaft, das DRK und die Stadt alles vorbereitet.

Rietberg (gl) - Am morgigen Donnerstag fällt in Rietberg der Startschuss für den Straßenkarneval. Die Grafschaftler Karnevalsgesellschaft, die für die Organisation der weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebten Narretei verantwortlich zeichnet, geht bestens aufgestellt in die tollen Tage.

80 Gruppen haben sich für den Altweiberumzug angemeldet

Rund 80 Gruppen haben sich für den Altweiberumzug angemeldet, berichtet Bettina Hüllmann, Präsidentin der Rietberger Altweiber und seit diesem Jahr auch im Organisationsteam des närrischen Lindwurms. Das seien genauso viele wie vor der Pandemie. „Wir sind ganz überwältigt von den tollen Mottos und Kostümideen – man merkt, wie sehr der Karneval den Menschen in den vergangenen zwei Jahren gefehlt hat“, unterstreicht sie. Ihre Mitstreiterinnen und sie erwarten erneut rund 1222 bunt kostümierte Frauen, die begleitet von Musikkapellen durch die historische Altstadt ziehen werden.

Doch bevor sich der Tross am Nachmittag in Bewegung setzt, lassen die Altweiber eine alte Tradition wieder aufleben: Um 11.11 Uhr stürmt das Präsidium das Rathaus und versucht, den Schlips von Bürgermeister Andreas Sunder zu halbieren. Anschließend wird im Grafschaftler-Zelt am Verwaltungssitz die Schmährede der Altweiber gehalten. Zuhörer sind willkommen – der Eintritt ist frei. Zum Thema ihrer Rede will sich Bettina Hüllmann noch nicht äußern. „Das ist in Rietberg fast so ein großes Geheimnis wie das um das Prinzenpaar“, sagt sie und lacht.

Motto: „Deine Heimat – dein Zelt“

Fest steht derweil schon jetzt: Der Altweiberumzug startet pünktlich um 15.11 Uhr, und zwar an der Heinrich-Kuper-Straße, von wo aus er vorbeiführt an den Moderatorinnen-Teams, die am südlichen Eingang der Stadt und vor dem Rathaus die Närrinnen begrüßen und vorstellen. Im Anschluss wird in den Kneipen, Gaststätten und Zelten weitergefeiert. Die Partylocation am Rathaus heißt jetzt Grafschaftler-Rathauszelt und steht unter dem Motto „Deine Heimat – dein Zelt“. Der Name ist Programm, denn erstmals betreibt es die Karnevalsgesellschaft in Eigenregie. Hintergrund ist, dass sich die Familie Vogt nach 55 Jahren zurückgezogen hat (diese Zeitung berichtete).

„Irgendwann hat alles mal ein Ende, und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagt der langjährige Festwirt Menne Vogt. Ein zweites Zelt steht wie gewohnt am Ennebutt, ein drittes am Südtor. Eigens für die tollen Tage öffnet auch die ehemalige Gaststätte Blomberg ihre Türen. Auch hier haben die Grafschaftler mitgewirkt und mit Linda und Fabian Reinkemeier ein Betreiber-Ehepaar gefunden. „Der Rietberger Karneval ist Kneipenkarneval, und so waren wir bestrebt, nach den einzelnen Schließungen dennoch ein attraktives gastronomisches Angebot auf die Beine gestellt zu bekommen“, sagt Vizepräsident Günter Brockschnieder.

Vorfreude bei Kindern ist riesig

An zahlreichen Imbissbuden und Bierwagen entlang der Karnevalsmeile können die Jecken Durst und Hunger stillen. Auf die jüngsten Teilnehmer des tollen Treibens warten hinter der Südtorschule auch wieder diverse Fahrgeschäfte, ergänzt Mitorganisator Roland Breimann. Am Rosensonntag, 19. Februar, begleiten die rund 300 Aktiven der Grafschaftler um 15 Uhr ihr Prinzenpaar zur Schlüsselübergabe vor dem Rathaus. Danach wird in der City weitergefeiert. „Es ist für mich immer ein absolutes Highlight, zu sehen, wie viele Gruppen wir in unserem Verein haben und wie viele Menschen sich aktiv in unser Vereinsleben einbringen“, sagt Präsident Holger Hanhardt. Der Rosenmontag, 20. Februar, beginnt mit dem Kinderumzug um 10.11 Uhr. Start ist am Teichweg. Für viele Steppkes ist es das erste Mal, dass sie bunt kostümiert durch die Straßen ziehen dürfen.

richtet die Grafschaftler Karnevalsgesellschaft auch diesmal wieder beim Rosenmontagsumzug eine Familienzone ein. „Der Straßenkarneval hat viele bunte und fröhliche Gesichter und zeigt in der Familienzone seine nüchterne Seite“, heißt es dazu in der Ankündigung. Denn in dem speziell gekennzeichneten Bereich an der Krummen Straße 13 (bei Euronics Biermann) sollen die jüngsten Jecken mit ihren Wünschen und Bedürfnissen im Mittelpunkt stehen. Entsprechend ist der Konsum von Alkohol und Nikotin dort nicht gewünscht. So können die Kinder und ihre Eltern den Umzug ungestört bewundern und ein paar schöne Stunden vor Ort verbringen. Weiterer Pluspunkt: An dem Areal stehen auch zusätzliche Toiletten bereit. Begleitet wird das familienfreundliche Angebot von der Fachstelle für Suchtvorbeugung des Caritasverbands für den Kreis Gütersloh. Diese sieht ihre Aufgabe in der Wissensvermittlung und Sensibilisierung rund um die Themen Vorbeugung, Abhängigkeit und Drogen. Die Fachstelle ist im Haus der Caritas in Rheda-Wiedenbrück angesiedelt.

Die Vorfreude bei den Kindern sei riesig, weiß Annika Biermann, die das Treiben mitorganisiert. „Und auch wir freuen uns auf die tollen, selbst gebastelten Kostüme“, ergänzt Mitstreiterin Sabrina Ahrens. Im Rahmen des Umzugs wird auch das frisch gekürte Kinder-Prinzenpaar zusammen mit seinem Elferrat erstmals vom neuen Prunkwagen aus die Menge grüßen. Um 14.11 Uhr setzt sich schließlich mit dem Rosenmontagsumzug der Höhepunkt der Karnevalssession in Bewegung. Von der Westerwieher Straße aus geht es für die Teilnehmer auf die Strecke durch die Altstadt. „Es haben sich genauso viele Gruppen angemeldet wie in den Vorjahren“, freut sich Dirk Körkemeier als Zugleiter der Grafschaftler. Die Teilnehmer hätten sich einmal mehr viel Mühe gegeben und fantastische Wagen mit aktuellen Themen gebaut. Neben dem Kinderprinzenpaar ist dann auch das „große“ Prinzenpaar mit dabei.

„Wir mussten so lange warten“

Prinz Manuel Kaiser hat seinen Wagen schon besichtigt und schwärmt: „Für mich geht hier ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Es wird mit Sicherheit ein unvergesslicher Tag für uns.“ Prinzessin Carina Pahlsmeyer stimmt ihm zu: „Wir mussten so lange auf diesen Tag warten, die Vorfreude ist unermesslich!“ Im Anschluss an den bunten Lindwurm der Freude wird auch am Montag in den Zelten, Kneipen und Gaststätten sowie auf der Straße kräftig weiter Karneval gefeiert. Sowohl an Altweiber als auch an Rosenmontag erwarten die Organisatoren traditionell tausende Besucher.

Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sieht sich für den Straßenkarneval gut gewappnet. Sämtliche Vorbereitungen seien getroffen, teilt der Ortsverein Rietberg mit. Die Aktiven werden, wie schon in der Vergangenheit, die medizinische Notfallabsicherung des Treibens übernehmen. Planung und Einsatz laufen dabei in enger Abstimmung mit Polizei, Ordnungsamt, Feuerwehr und der ausrichtenden Grafschaftler Karnevalsgesellschaft. Die aktuelle Sicherheitslage werde von allen Parteien genau betrachtet und bewertet, heißt es.

DRK mit zahlreichen Einsatzkräften dabei

Zugute kommt dem Team des DRK hier, dass es nach eigener Aussage bereits seit vielen Jahren verschiedene mögliche Schadensszenarien in die Vorbereitungen auf den Großeinsatz an den tollen Tagen einbezieht. Aufgrund der guten Erfahrungen will man demnach an dem bestehenden Konzept im Großen und Ganzen festhalten. Dieses sieht unter anderem vor, dass die Rotkreuzler ihr medizinisches Behandlungszentrum in der Gesamtschule einrichten. Ebenfalls dort zu finden sein wird die eigene Logistik. „Die Absicherung der Närrinnen und Narren erfolgt erneut primär durch Erstversorger-Teams und Kranken-/Rettungswagen, welche über die Innenstadt verteilt werden“, lässt der Ortsverein wissen.

Sowohl an Altweiber als auch an Rosenmontag sind rund 65 Kräfte im Einsatz, darunter jeweils zwei Notärzte. Für den Fall der Fälle bereit stehen sie morgen ab Mittag, am Montag dann bereits ab dem frühen Morgen. „Das Dienstende wird ihnen jeweils erst vergönnt sein, wenn sich das Gros der Feiernden nach Hause verabschiedet hat, was aus der Erfahrung stets erst in der späten Nacht zu erwarten ist.“ Wer das Behandlungszentrum per Auto erreichen will beziehungsweise muss, sollte beachten, dass die Anfahrt über Westerwieher Straße und Teichweg erfolgen sollte. Die Adresse für Navigationsgeräte lautet Frankenstraße 18. Zu Fuß sind die DRK-Helfer über die Brücke an der Emsturnhalle (Emsstraße) zu erreichen und vor Ort im Bereich der Gesamtschulmensa anzutreffen.