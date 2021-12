Rietberg: Keine weitere Erhöhung des Park-Zuschusses

Rietberg (sud) - Der Rietberger Gartenschaupark erhält von der Stadt im kommenden Jahr einen höheren Zuschuss – allerdings nicht so viel, wie ursprünglich gefordert. 135 000 Euro zusätzlich obendrauf für Investitionen und Erneuerungsmaßnahmen waren den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses dann doch zu viel des Guten.

Laufende Betrieb ist sichergestellt

Nach einstimmigem Ausschussbeschluss vom Dienstagabend bleibt es damit bei einer städtischen Finanzspritze für die Park-GmbH in Höhe von 721 500 Euro für 2022. Das ist schon deutlich mehr als das Limit, das die Politik erst im Jahr 2017 für die Bezuschussung festgelegt hat, aber eben immer noch nicht so viel, wie laut Park-GmbH für notwendige Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich wäre.

Mit der jetzt beschlossenen Unterstützung werde vor allem der laufende Betrieb sichergestellt, sagt der neue Park-Geschäftsführer Johannes Wiethoff. Er verweist auf Einnahmeausfälle aufgrund der Corona-Pandemie. Vor allem 2020 seien wesentlich weniger Eintrittskarten für den Park verkauft worden. Geld für zusätzliche Investitionen sei daher im laufenden Etat keines vorhanden.

„An Ostern von der besten Seite präsentieren“

Mit den on top geforderten 135 000 Euro hätten die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Park (8000 Euro), die Kassenautomaten und das Kassensystem (40 000 Euro), das blaue Wasserband im Haupteingangsbereich sowie verschiedene Holzstege und Brücken (58 000 Euro), der Wasserspielplatz im Parkteil Nord (10 000 Euro), diverse Türen und Tore (3000 Euro), die Seilbahn (11 000 Euro) und Teile des Klimaparks (5000 Euro) erneuert werden sollen. Die Wintersaison sei für derartige Maßnahmen ideal, denn dann seien weniger Besucher als sonst im Gelände unterwegs, sagt Wiethoff. „Zur Saisoneröffnung an Ostern könnte sich der Park dann wieder von seiner besten Seite präsentieren.“

Persilschein bereite Bauchschmerzen

„Bauchschmerzen“ angesichts des Extra-Zuschusses für Investitionen hat Marco Talarico (CDU). Er verweist darauf, dass der reguläre Zuschuss der Stadt eben auch für Instandsetzungen und Neuinvestitionen gedacht sei. Und erinnert daran, dass es schon 2021 aufgrund der coronabedingten Einnahmeeinbrüche 30 000 Euro zusätzlich von der Stadt gegeben habe. „Einen Persilschein für Nachfinanzierungen nonstop wollen wir nicht ausstellen.“ Dr. Ute Buchheim (FWG) sieht das ähnlich. Die Begründung für die neuerliche Erhöhung der kommunalen Parkhilfe sei zu vage. „Es entsteht der Eindruck einer gewissen Willkürlichkeit bei den Zuschussforderungen.“ Sie wünschte sich diesbezüglich mehr Verlässlichkeit und Planungssicherheit für die Stadt.

HintergrundWer ist für den Park verantwortlich? Die Bewirtschaftung des ehemaligen Landesgartenschaugeländes hat die Stadt in die Gartenschaupark-GmbH ausgelagert. Sie ist eine 100-prozentige Tochter der Stadt. Letztlich liegt die Gesamtverantwortung also bei der Kommune. Welche Zuschüsse bekommt die Park-GmbH und warum? Weil die Betriebskosten für das Gelände nicht durch Kartenverkäufe, Sponsoring und sonstige Einnahmen zu decken sind, erhält die GmbH einen jährlichen Zuschuss von der Stadt. Seit 2016 ist dieser auf 600 000 Euro gedeckelt. Warum werden jetzt auf einmal 721 500 Euro gezahlt? Der Mehrbedarf hängt im wesentlichen mit einer internen Umstellung bei der Abrechnung der Personalkosten zusammen. Der GmbH-Geschäftsführer, eine Buchhaltungskraft sowie ein Mitarbeiter im Bereich Kulturig waren bislang bei der Stadt Rietberg angestellt. Daher wurden die Personalkosten für sie auch im kommunalen Etat ausgewiesen. Inzwischen sind die drei Mitarbeiter direkt bei der Park-GmbH angestellt und müssen von dieser auch bezahlt werden. Unterm Strich ist die scheinbare Zuschusserhöhung also ein Nullsummenspiel: Bislang hat die Stadt die Personalkosten direkt finanziert, nun tut sie es indirekt über den Zuschuss an die GmbH.

FDP fordert Konzept

Heinrich Isenbort (CDU) schlägt vor, für die geplanten Investitionen nach Sponsoren Ausschau zu halten. Das habe der frühere Park-Geschäftsführer Peter Milsch schließlich auch immer getan. „Und es wäre schade, wenn diese Alternativmöglichkeit der Finanzierung nun gänzlich unter den Tisch fallen würde.“ Zudem wundert sich Isenbort, dass die Liste der geplanten Investitionen „viele kleine Positionen enthält, die mit dem Standard-Zuschuss finanziert werden könnten“. Das sei nicht schlüssig. Ein zukunftsweisendes Konzept für den Park wünscht sich Professor Manfred Niewiarra (FDP). „Nur damit lässt sich auf Dauer eine Kostenexplosion verhindern.“ Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Park-GmbH seien gefragt, um ein zeitgemäßes Konzept zu entwickeln. „Dass sich die Grundidee, die 2008 bei der Eröffnung des Parks richtig und gut war, innerhalb von zwölf Jahren abgenutzt hat, ist verständlich.“ Man müsse mit der Zeit gehen und sich am Bedarf der Nutzergruppen orientieren.

Sunder: Eine Million pro Jahr realistisch

Den FDP-Vorschlag zur Ausarbeitung eines neuen Konzepts für den Park spinnt Hans-Dieter Vormittag (Grüne) weiter. „Unser Park ist ein älterer Herr geworden, der dringend eine Frischzellenkur braucht, damit er nicht zum Pflegefall wird“, sagt er. Ein Konzept für den Gartenschaupark der Zukunft mache daher Sinn – eine Idee, mit der sich übrigens auch Marco Talarico anfreunden kann. Der CDU-Fraktionsvorsitzende war es auch, der in der Sitzung einen Kompromissvorschlag unterbreitete, der die uneingeschränkte Zustimmung des Gremiums erhielt. Demnach soll die GmbH zunächst „nur“ 721 500 Euro für das kommende Jahr als Zuschuss erhalten. Weiteres Geld für Investitionen soll dann fließen, wenn die Parkgeschäftsführung darüber hinaus gehende Bedarfe für Einzelmaßnahmen präzise begründet und klar ist, dass die dafür erforderlichen Beträge nicht doch aus dem laufenden Etat genommen werden können. Bürgermeister Andreas Sunder glaubt, dass in den kommenden Jahren dennoch mit weiteren Zuschüssen für die Instandhaltung und Modernisierung des Parks („Er ist uns allen viel wert, aber er kostet auch viel“) zu rechnen ist. Denn an dem 2008 eröffneten Gelände habe der Zahn der Zeit genagt. Mehr Klarheit über die Verwendung der Mittel verspricht Sunder sich durch eine Trennung in laufende Kosten und Investitionsausgaben. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass der Park die Stadt auf Dauer alles in allem etwa eine Million Euro pro Jahr kosten werde, sagt Sunder.