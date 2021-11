Rietberg: Rathausstraße ist weihnachtlich geschmückt

Rietberg (gl) - In Rietbergs „Gute Stube“ zieht Festtagsstimmung ein. 13 Kinder haben den Weihnachtsbaum vor dem Rathaus geschmückt. Und auch darüber hinaus verwandelt sich die Einkaufsmeile aktuell in eine kleine Weihnachtsstadt.

Kinder schmücken den Weihnachtsbaum

13 Nachwuchskünstler aus dem Kindergarten Regenbogen haben mit ihren Erzieherinnen Sabine Tegethoff und Lisa-Marie Ewers in den vergangenen Wochen bunte Pakete, große Kugeln und hölzerne Sterne gebastelt und nun an der Tanne vor dem Rathaus angebracht. Dazu bedurfte es sogar des Einsatzes eines Feuerwehrautos, das von Klaus Hanswillemenke gesteuert wurde, denn nur mit Unterstützung der Drehleiter konnten die hübschen Basteleien auch tatsächlich ganz oben an der Tannenspitze platziert werden. Jedes Kind durfte einmal in den Korb klettern und mit in die Höhe fahren. Als Dank für ihren Einsatz bekamen die 13 Jungen und Mädchen von Bürgermeister Andreas Sunder Süßigkeiten überreicht.

Winterzauber und stimmungsvolle Kulisse

Auch darüber hinaus strahlt die Rietberger City schon weihnachtliche Vorfreude aus. Unter dem Motto „Rietberger Winterzauber“ hat sich das Team von der Stadtmarketing-GmbH einige Aktionen einfallen lassen, um eine besonders stimmungsvolle Kulisse zu schaffen. 40 beleuchtete Weihnachtsbäume schmücken die Innenstadt zwischen Nord- und Südtor. Dazu wurden 25 rote Weihnachtskugeln und drei Pyramiden, bestehend aus jeweils vier großen gläsernen Kugeln, angeschafft. Sie werden in diesen Tagen entlang der Rathausstraße verteilt. Die Kugeln, die über einen Durchmesser von 80 bis 100 Zentimeter verfügen, sind echte Hingucker.

Ab Einbruch der Dunkelheit

Vielen heimischen Geschäften geht in den Wochen vor dem großen Fest ein Licht auf. Sie werden zusätzlich zu ihrer stimmungsvollen Giebelbeleuchtung ab sofort besonders illuminiert, denn die Gebäudefassaden werden in bunte Farben getaucht. Diese Beleuchtungsaktion bringt Licht in die Dunkelheit und soll in der Adventszeit die Besucher erfreuen und ihre Herzen höherschlagen lassen. Die zauberhafte Beleuchtung ist bis zum 27. Dezember jeden Tag ab Einbruch der Dunkelheit zu bewundern. Um ein einheitliches Bild zu schaffen, sind die Schaufenster vieler Geschäfte am Wochenende mit dem Schriftzug „Rietberger Winterzauber“ verschönert worden. Auch in den aktuell einzigen verbliebenen Leerstand, Rathausstraße 37, zieht in der Vorweihnachtszeit wieder Leben ein: Der Verein „Die bunten Schafe“ aus Bielefeld bietet dort bis Weihnachten Produkte aus Wolle, bestickte Kinderkleidung und Deko-Artikel an: montags bis mittwochs von 14 bis 18.30 Uhr, donnerstags und freitags von 10 bis 18.30 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr.