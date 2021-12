Rietberg: Stadt setzt auf Bändchen-Lösung bei 2G

Wie mit der 2G-Regel praktisch umgehen? Vielerorts wird auf Bändchen gesetzt. Nun auch in Rietberg.

Rietberg (gl) - In Gastronomie und Handel gilt bekanntlich seit vergangener Woche die 2G-Regel: Nur nachweislich Genesene oder vollständig Geimpfte erhalten Zutritt. Um die Kontrollen zu vereinfachen, setzt man in Rietberg zum verkaufsoffenen Sonntag an diesem Wochenende auf eine Bändchen-Lösung.

„Solange der Vorrat reicht“

Jeder Kunde, der ein teilnehmendes Geschäft oder Restaurant betritt und dort überprüft wird, bekommt – solange der Vorrat reicht – ein Bändchen, das er am Handgelenk tragen muss. Mit diesem kann er dann weitere Geschäfte, Restaurants oder auch den Adventsmarkt betreten, ohne erneut seine Dokumente vorzeigen zu müssen. „Dies soll verhindert, dass sich aufgrund der Kontrollen lange Warteschlangen bilden“, teilt die Stadt mit.

Wer am Sonntag, 12. Dezember, in Rietberg bummeln gehen möchte, hat dazu ab 13 Uhr Gelegenheit. Die Kaufmannschaft hat bis 18 Uhr geöffnet, der Adventsmarkt mit seinem weihnachtlichen Angebot und Bühnenprogramm läuft bis 20 Uhr. Alle Besucher der Innenstadt müssen vollständig genesen oder geimpft sein, entsprechende Dokumente und der Personalausweis sind vorzuweisen. Ausnahmen bilden Schüler bis 15 Jahren sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht immunisieren lassen können. Letztere müssen einen Nachweis darüber sowie einen negativen Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.