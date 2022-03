Rietberg stockt Platzkapazitäten für Flüchtlinge auf

Die Stadtverwaltung wird in Mastholte in einem ersten Schritt die Einfachsporthalle am Schulzentrum für eine Belegung vorbereiten.

Rietberg (gl) - 62 Menschen sind – Stand Donnerstag – aus der Ukraine nach Rietberg gekommen. Ein Großteil davon ist privat untergebracht. Derzeit verfügt die Stadt über ausreichend Wohnraum. Dennoch erhöhe man die Kapazitäten, um sich vorzubereiten, heißt es aus dem Rathaus. Nachdem etwa 20 Wohnungen und Häuser von Bürgern zur Miete angeboten worden sind, generiert die Verwaltung demnach jetzt auch eine größere Einheit zur Unterbringung Geflüchteter.

Puffer erarbeiten

„Wir möchten uns einen Puffer erarbeiten, denn es ist bereits angekündigt worden, dass alle Städte im Kreis Gütersloh weitere Personen aufnehmen sollen, um die schon jetzt überlaufenen größeren Städte wie Gütersloh oder Bielefeld zu entlasten“, sagt Bürgermeister Andreas Sunder. Darüber hinaus seien auch die Zuweisungen über die reguläre Verteilung über die Bezirksregierung angelaufen. Die Stadtverwaltung wird in Mastholte in einem ersten Schritt zunächst die Einfachsporthalle am Schulzentrum für eine Belegung vorbereiten. Sie diente schon in der Asylkrise 2015/16 als Unterkunft. Teilweise sind davon Materialien noch vorhanden. In der Sporthalle wäre Platz für 90 Menschen. Ende kommender Woche soll sie bezugsfertig sein. Es ist vorgesehen, Container mit Dusch- und Sanitäranlagen zur Verfügung zu stellen. Diese befinden sich bereits im Besitz der Stadt und sind einsatzbereit.

In einem zweiten Schritt sollen weitere Plätze in den Räumen der ehemaligen Hauptschule Mastholte für Flüchtende vorbereitet werden. Der Großteil der Schule steht leer, dennoch gibt es einiges zu tun: Die Räume müssen geteilt sowie möbliert und Duschen im Gebäude eingebaut werden. Im Erdgeschoss wäre Platz für insgesamt 61 Personen, im Obergeschoss könnten weitere 99 Menschen Unterschlupf finden. „Der Betrieb der in direkter Nachbarschaft gelegenen Grundschule (inklusive Sportunterricht) wird dadurch nicht beeinträchtigt“, teilt die Kommune mit. Auch der geplante Einzug des Caritas-Kleiderladens in drei Räume der Hauptschule werde wie vorgesehen stattfinden.

Hilfsangebote abstimmen

„Die direkte Nähe des Kleiderladens zu den Flüchtlingen ist aus meiner Sicht ideal“, betont Bürgermeister Sunder. Auch der Taekwondo-Verein, der seit einigen Jahren in ehemaligen Klassenräumen unterrichtet, kann seinen Betrieb zunächst fortsetzen. Einige andere Nutzer – auch künftige – musste Sunder vertrösten, stieß aber laut Mitteilung auf Verständnis: „Ich habe persönlich mit allen Betroffenen gesprochen, sie konnten unsere Entscheidung sehr gut nachvollziehen. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Ursprünglich war geplant, freie Räume ab Sommer für Vereine und andere Interessengruppen zur Verfügung zu stellen.

Alle privat angebotenen Mietobjekte werden sich Mitarbeiter der Stadt ab nächster Woche ansehen, um zu entscheiden, zu welchen Konditionen sie angemietet werden können. Darüber hinaus stehen etwa 60 freie Plätze in vorhanden Unterkünften zur Verfügung. Die Abteilung Jugend, Soziales und Wohnen hat sich zudem am Donnerstag zu einem runden Tisch mit allen Caritaskonferenzen und weiteren ehrenamtlichen Akteuren getroffen, um sich über Hilfen für Flüchtlinge abzustimmen. Wer Fragen oder Hilfsangebote hat, richtet diese an asyl@stadt-rietberg.de Darüber hinaus steht Abteilungsleiter Wilfried Dörhoff als Ansprechpartner unter 05244/986302 zur Verfügung.