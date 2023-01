Rietberg: Vermisste 77-Jährige wird angetroffen

Unter anderem unter Einsatzes eines Polizeihubschraubers sowie eines Mantrailers hatte die Polizei in den Abendstunden nach einer 77-jährigen Frau aus Rietberg Ausschau gehalten, die zuvor als vermisst gemeldet worden war. Die Fahndung wurde am Sonntag wieder eingestellt. Die Frau sei angetroffen worden, heißt es.

Rietberg (gl) - Für Aufsehen hat am Samstagabend eine Personensuche an der Schlossstraße in Rietberg gesorgt. Unter anderem unter Einsatzes eines Polizeihubschraubers sowie eines Mantrailers hatte die Polizei in den Abendstunden nach einer 77-jährigen Frau aus Rietberg Ausschau gehalten, die zuvor als vermisst gemeldet worden war.

Fahndung wird wieder eingestellt

Wie die Polizei mitteilt, war die Seniorin zum Zeitpunkt, als sich die Spur zu ihr verlor, lediglich mit einem Schlafanzug, Fellpuschen und einer dünnen Jacke bekleidet. Weil die Suche ohne Erfolg verlief, leitete die Polizei noch in der Nacht eine Öffentlichkeitsfahndung ein. Diese wurde am Sonntagmittag jedoch wieder zurückgenommen.

Die vermisste 77-Jährige sei mittlerweile angetroffen worden, heißt es in einer Mitteilung der Ordnungshüter. Die Fahndung wurde daraufhin eingestellt.