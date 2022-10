Rietberger Adventskalender mit vielen Gewinnen

Rietberg (gl) - Pünktlich zum Kürbissonntag am 30. Oktober wird der aktuelle Adventskalender der Bürgerstiftung Rietberg fertig. Dann werden auch erstmals Exemplare in den Verkauf gegeben. Insgesamt 8000 der Tageszähler lässt die Stiftung drucken – 2000 mehr als in den Vorjahren. „Das große Interesse und die stete Nachfrage haben uns mutig werden lassen“, sagt Norbert Laumeier. Der Kuratoriumsvorsitzende ist zugleich optimistisch, dass bis Ende November alle Exemplare verkauft werden. Laumeier: „Unser Adventskalender ist eine Konstante, denn der Preis bleibt unverändert.“ So liegen die Kosten weiterhin bei fünf Euro das Stück.

Auch nach dem Kürbissonntag erhältlich

Hinter den 24 Türchen verbergen sich insgesamt 439 Gewinne im Gesamtwert von mehr als 27.000 Euro. Jeder Preis hat eine Gewinnnummer, die unter Ausschluss des Rechtswegs unter Anwesenheit eines Notars ausgelost wird. Wer eine dieser Ziffern auf seinem Adventskalender findet, gehört zu den Gewinnern. Ausgegeben werden unter anderem Einkaufsgutscheine, Bargeld, Werkzeug, Spielzeug und Sternschnuppen. Ab dem 1. Dezember werden die täglichen Gewinnnummern im Internet unter www.buergerstiftung-rietberg.de sowie in dieser Zeitung bekanntgegeben. Der Kalender ist auch nach dem Kürbissonntag erhältlich.

