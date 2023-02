Rietberger Altweiberkarneval trifft mitten ins Herz

Ja, sie können es noch: Rietbergs Karnevalisten haben am Donnerstag bewiesen, dass sie das Feiern in der Pandemie-Pause nicht verlernt haben.

Frohe Kunde: Rietbergs Jecken haben das Feiern trotz der Zwangspause nicht verlernt. Den Beweis traten am Donnerstag die Altweiber an. Fantasievoll kostümiert bevölkerten sie die Rathausstraße.

Rietberg (sud/ssn) - Flammende Herzen, feurige Feen und flotte Feger: Selten hat ein Rietberger Altweiberumzug so elektrisiert wie am Donnerstag. Ob es nun an den ausgefallenen Kostümen und den unzähligen lachenden Gesichtern lag – oder einfach nur daran, dass der letzte Karneval viiiel zu lange her war: Rietbergs wilde Weiber liefen zu absoluter Höchstform auf.

Emsstadt fest in Frauenhand

Die ostwestfälische Karnevalshochburg fest in Frauenhand: Das gibt es nur einmal im Jahr. Aber warum eigentlich? Schließlich bewiesen die Närrinnen beim Umzug am Donnerstag, dass sie das Feiern einfach drauf haben. Und überhaupt: Manch ein Mann ergab sich nur allzu gerne angesichts der weiblichen Überzahl. Vorbei die Zeiten, in denen man(n) Reißaus nahm, ehe auch nur der gefürchtete goldene Käfig der Altweiber in Sichtweite kam. Am Donnerstag begaben sich die Herren der Schöpfung sogar freiwillig in das rollende Verlies.

Womöglich lag das ja daran, dass sich die Rietberger Altweiber nicht nur von ihrer herrischen, sondern auch von ihrer sanften Seite zeigten. Holla, diese zauberhaften Waldfeen. Und dann diese süßen Candy-Girls. Einfach zum Anknabbern. Aber auch Sternschnuppen, Herzköniginnen und die völlig losgelösten Mädels aus dem All wussten der Männerwelt gehörig den Kopf zu verdrehen.

Exakt 1524 Teilnehmer zählte der Rietberger Altweiberzug. Aufgeteilt in 75 Fußgruppen zogen sie zwar bei nicht wolkenlosem Himmel, dafür aber mit reichlich Sonne im Herzen durch die Gassen der ehemaligen gräflichen Landeshauptstadt an der Ems. Kommentiert wurde das närrische Treiben von der Bühne vorm Rathaus aus von Andrea Knigge-Tölle und Martina Melies.

Ganz Rietberg steht Kopf

Doch es waren nicht nur unverfängliche Gute-Laune-Motive, mit denen die Jeckinnen die Blicke auf sich zogen. Sie packen auch die heißen Eisen an. Beispielsweise die von der Bundesregierung geplante Cannabis-Legalisierung. So viele Hippies mit „Tüte“ im Mund wie am Donnerstag hat man jedenfalls selten gesehen. Auch vor einem besonders ernsten Frauenproblem machten die Närrinnen nicht Halt: dem nahezu vollständigen Fehlen von Cafés in der Rietberger Innenstadt. Wo lässt es sich schließlich noch mit Freundinnen bei Kaffee und Kuchen plauschen, wenn bei Lange alle Plätze belegt sind und einem wintertags auch die beiden Eiscafés die kalte Schulter zeigen.

Das Ziel im Visier: Diese beiden Herzensbrecherinnen schossen nicht nur mit Amors Pfeilen um sich. Sie verzauberten auch mit ihrem strahlenden Lächeln.Die Altweiber sind los – und ganz Rietberg steht Kopf! Der Donnerstag vor Rosenmontag liegt traditionell fest in Frauenhand. Und eben diese strömten nach dreijähriger Pause endlich wieder zu Tausenden in die historische Altstadt, um dem jecken Umzugstreiben feierfreudig und gewohnt lautstark beizuwohnen. Ehe es allerdings so weit war, musste erst einmal die Männerherrschaft im Rathaus offiziell für beendet erklärt werden.

Sunders Krawatte futsch

Es half alles nichts: Bürgermeister Andreas Sunder musste seine Krawatte opfern. Der zeremonielle Akt fand unter den Augen der Öffentlichkeit statt, festgehalten von Fotografen der heimischen Presse. Der Verwaltungschef nahm es sportlich und feierte später auf der Bühne vor seinem Amtssitz kräftig mit. Wer an diesem Tag die Maßstäbe – nicht nur – in der Stadt der schönen Giebel setzt, stellten anschließend Altweiber-Präsidentin Bettina Hüllmann und Vize Melanie Breimann unmissverständlich klar. „Ihr Männer dürft uns bejubeln, wir Frauen machen hier heute den Trubel“, riefen sie den Närrinnen bei ihrer Schmährede im Grafschaftler-Zelt zu. Und sie destillierten in ihrer Analyse des vermeintlich starken Geschlechts lupenrein heraus, wo eigentlich das Problem bei eben jenem liegt: „Der Virus, er muss ein Mann wohl sein, sperrte er doch zu Hause uns ein. Kim Jong-un, Trump, Putin – das sieht doch jedes Kind, dass die Diktatoren der Erde nur Männer sind. Sie führen Kriege und spalten Atom, und setzen sich auf den höchsten Macho-Thron.“

Aber keine Sorge, liebe Männer: Der Schluss der Rede gelang freilich versöhnlicher. „Über tausend Frauen bunt kostümiert, der Umzug am Rand von Männern flankiert, er schmückt unsere Stadt heut und ist über den Kreis beliebt – Altweiber ist wirklich das Schönste, was es gibt“, gaben Hüllmann und Breimann dann doch die Rietberger Altstadt ausdrücklich frei für alle Jecken.

Es bleibt trocken - zumindest von oben

Auf die närrischen Gäste am Straßenrand war im Übrigen einmal mehr Verlass. Denn viele hatten sich mit ihren Kostümen mindestens ebenso viel Mühe gegeben wie die Mädels und Frauen im Zug. Damit bildeten sie die perfekte Kulisse für das ausgelassene Treiben. Passend auch das Wetter: Pünktlich zum Start des Altweiber-Lindwurms versiegte der Nieselregen, so dass (zumindest von oben) trocken weitergefeiert werden konnte